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ЦКС
Экономика
26.10.2021 13:57
Фото: ЦКС

Центр коммунального сервиса комментирует ситуацию с тарифом на услугу по обращению с ТКО в Челябинской области

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходам в Челябинском, Карабашском и Магнитогорском кластерах Южного Урала, прокомментировал информацию об увеличении тарифа на вывоз ТКО, появившуюся в ряде СМИ Челябинской области в середине октября.

В Центре коммунального сервиса отметили, что лишь единицы изданий региона при опубликовании данной информации обратились к ним за официальным комментарием. В связи с этими обстоятельствами ЦКС посчитал дать пояснения по теме тарифообразования.

«Центр коммунального сервиса не увеличивает тарифы. Изменение тарифов на коммунальные услуги в Челябинской области – исключительная прерогатива министерства тарифного регулирования и энергетики региона в силу действующего законодательства. Отметим, в октябре ЦКС направил в данное ведомство свои предложения по корректировке тарифов на 2022 год. Таким правом региональный оператор наделен по закону. Центр коммунального сервиса представил в ведомство расчеты необходимой валовой выручки (НВВ). Если выражаться образно, то НВВ – это весь бюджет организации, в котором расписаны статьи затрат, необходимые для качественного оказания услуги по обращению с ТКО на протяжении всего будущего года», - пояснили в пресс-службе ЦКС.

На 2022 год по расчетам специалистов регионального оператора, требуется значительно большая сумма НВВ, чем та, что была утверждена тарифным органом на 2021 год. И на это есть ряд объективных причин.

Ошибки первой территориальной схемы

Первая территориальная схема обращения с отходами в Челябинской области начала действовать с 1 января 2019 года. Этот документ содержал подробную информацию о том, сколько и в каких населенных пунктах проживает жителей, где находятся контейнерные площадки и сколько на каждой из них установлено баков, сколько образуется отходов, которые должен вывозить региональный оператор.

В документе была изложена информация о всех объектах инфраструктуры: где находятся свалки, полигоны, мусоросортировочные комплексы и перегрузочные станции. На основании обилия этих данных была рассчитана вся логистика по вывозу мусора: сколько рейсов и по каким маршрутам должны были сделать мусоровозы. Исходя из этого, закладывались необходимые затраты на топливо, ремонт, обслуживание, страхование техники, людские ресурсы и все прочие моменты (обработку, захоронение и пр.).

Первые месяцы работы по территориальной схеме обнажили проблему – оказалось, что утвержденный документ откровенно «сырой». Прописанные на бумаге объемы работ не соответствовали тем, что приходилось выполнять по факту. Каждый месяц нагрузка только нарастала: в маршруты движения мусоровозов добавлялись неучтенные по какой-то причине контейнерные площадки, и это, безусловно, увеличивало расходы регионального оператора.

«Согласитесь, одно дело, когда в зоне обслуживания 19 тысяч мест накопления ТКО (столько ЦКС обслуживал в начале 2019 года), и совсем другое - когда их уже 25 тысяч (столько ЦКС стал обслуживать в конце 2019 года). По факту за год работы ЦКС стал обслуживать на шесть тысяч контейнерных площадок больше, чем предполагалось изначально», - подчеркнули в пресс-службе Центра коммунального сервиса.

Кроме этого, территориальная схема содержала заведомо заниженные объемы ТКО, образующихся в регионе. Вопросы вызывала и оценка нормативов накопления ТКО для жителей частного сектора (об этом чуть позже).

Все это в совокупности привело к финансовым проблемам. В декабре 2019 года региональный оператор открыто заявил, что по итогам года сумма неоплаченных работ компаниям-перевозчикам ТКО со стороны ЦКС приблизится к одному миллиарду рублей. К этому привели долги потребителей услуги по обращению с ТКО и крайне низкий утвержденный тариф. Низкие тарифные ставки на 2019 год как раз и заложила откровенно «сырая» территориальная схема.

Напомним, жители МКД в Челябинском кластере оплачивали около 67 рублей (66,60 руб.) в месяц, жители МКД в Карабашском кластере – в районе 77 рублей (76,60 руб.) в месяц. Для исправления дисбаланса ЦКС направлял в конце 2019 года в тарифный орган расчеты по НВВ на следующий 2020 год, который бы позволил закрыть образовавшийся «кассовый разрыв». По расчетам выходило, что тарифные ставки для жителей МКД в Челябинском кластере могли бы достичь 107,33 рубля с человека в месяц.

В пресс-службе ЦКС отмечают, что в других регионах Уральского федерального округа в 2019 и 2020 году действовали совсем другие тарифы. Жители Свердловской области ежемесячно оплачивали в среднем 104,68 рубля с человека в месяц; Тюменской области - 136,01 рубля; Ханты-Мансийского округа - 136,12 рубля; Ямало-Ненецкого - 156,01 рубля.

Для Челябинской области тогда были утверждены следующие ставки: для жителей МКД в Челябинском кластере - 81,61 рубля с человека в месяц, для жителей МКД в Карабашском кластере – 91,08 рубля с человека в месяц. И это не позволило закрыть образовавшийся «кассовый разрыв».

Как рассчитывается плата за услугу по обращению с ТКО?

Суммы, которые южноуральцы видят в квитанциях за услугу по обращению с ТКО, получаются путем несложных математических действий. Алгоритм расчета четко прописан законодательстве*:

1) Утверждённый министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области (далее - МТРиЭ) предельный единый тариф регионального оператора необходимо умножить на норматив накопления ТКО, который также утверждён МТРиЭ.

Норматив накопления – величина, которая определяет объем ТКО, образуемый одним жителем за год (про это чуть ниже).

2) Полученное произведение необходимо разделить на 12 месяцев.

Так получается плата на одного жителя в месяц.

Предельный единый тариф регионального оператора утверждается министерством тарифного регулирования и энергетики региона по каждому кластеру отдельно, ведомство издает соответствующие постановления.

Тариф рассчитывается** делением необходимой валовой выручки (далее - НВВ) Регионального оператора, необходимой для оказания услуги по обращению с ТКО, на прогнозный объём ТКО, который образуется в кластере за год (по данным территориальной схемы по обращению с отходами на территории Челябинской области).

Про норматив накопления ТКО

Норматив накопления ТКО на одного человека также утверждается постановлением министерства тарифного регулирования и энергетики региона на основании натурных замеров, которые проводит министерство экологии Челябинской области.

До настоящего момента в регионе действуют нормативы накопления ТКО, которые были утверждены в 2017 году (!). Согласно действующему нормативу один житель МКД образует в год 2,088 кубометра ТКО в год, а житель частного сектора – 1,612 кубометра ТКО в год. Определение этих нормативов проводилось достаточно давно. И, по всей видимости, это было сделано некорректно. К примеру, в соседнем Екатеринбурге в 2019 году норматив накопления ТКО на одного жителя частного сектора составлял 3,132 кубометра в год, для жителей МКД этот показатель был меньше и составлял - 2,556 кубометра ТКО в год. Соответственно, и плата за услугу по обращению с ТКО для жителей ИЖС была больше.

По всей видимости, в ближайшем будущем нормативы накопления ТКО в Челябинской области будут пересмотрены. Очевидно, что это также приведет к изменению платы за услугу по обращению с ТКО.

Как устанавливается размер НВВ?

На 2019 год (первый год реформы сферы обращения с отходами) НВВ для регионального оператора определялась на основании действующих нормативных документов, регулирующих порядок расчёта, но с использованием исключительно прогнозных значений (фактических данных о результатах работы за предшествующие регулируемые периоды в распоряжении ни у регулятора (МТРиЭ), ни у регулируемой организации (регионального оператора) не имелось).

По итогам же 2019 и 2020 года появились фактические данные о работе региональных оператором по обращению с ТКО, что позволило оценить реальные затраты на обращение с твердыми коммунальными отходами, которые сильно отличались от изначальных расчетов.

Объективные расходы регоператора оказались настолько большими, что в Челябинской области пришлось принимать закон о компенсации выпадающих доходов егиональным операторам. Это было сделано, чтобы не допустить роста тарифа для жителей региона на сумму сверх разрешенного российским законодательством (коммунальная услуга не может подорожать более чем на уровень инфляции). И во втором полугодии 2021 года для потребителей Челябинского и Карабашского кластеров стал действовать льготный тариф. Выпадающие доходы региональным оператором стали компенсировать из регионального бюджета.

Кроме субсидий, регулятор может запустить в действие и другой инструмент возврата экономически обоснованных расходов региональному оператору. Речь о так называемом сглаживании тарифа.  Остановимся на этом подробнее.

Региональный оператор каждый год направляет в тарифный орган полную информацию о фактических понесенных затратах. Эти данные подавалась и в 2020 году - за 2019 год, и в 2021-м - за 2020 год. Фактические понесенные затраты каждый раз сильно отличаются от той НВВ, которая утверждалась министерством тарифного регулирования. В случае, если расходы признаны экономически обоснованными, регулятор имеет право вернуть их не позднее третьего года регулирования в НВВ.

Отметим, эти суммы могут быть значительными. И если осуществить их возврат за один год – это может серьезно увеличить плату за услугу. Чтобы не допустить роста тарифа сверх разрешенного уровня, законодательство позволяет тарифному органу изъять часть суммы из НВВ и растянуть компенсационные выплаты региональному оператору на несколько лет. Это и есть сглаживание тарифа.

Такой инструмент уже неоднократно был задействован тарифным органом. То есть часть сумм, которые заложены в тарифе на 2021 год – это возврат недополученных средств в 2019 и 2020 годах. К примеру, по Челябинскому кластеру эти средства предлагается вернуть в течение пяти лет. При этом «кассовый разрыв» компания может закрыть только за счет привлеченных средств. А кредитные ресурсы – дорогое удовольствие. Именно по этой причине ЦКС направил в минтариф предложения о возврате недополученных, но фактически понесенных расходов, за один год, а не растягивать это на пять лет.

Чтобы закрыть старые недополученные суммы тариф может быть таким высоким только один год. После чего, как оценивает ЦКС, ставки могут опуститься до уровня, который утвержден в других регионах Уральского федерального округа.

По каким причинам у регоператора могут расти расходы?

Как уже было ранее сказано, появление новых контейнерных площадок приводит к росту расходов на транспортирование мусора: больше рейсов мусоровозов, больше расходов на горюче-смазочные материалы (ГСМ) и работу людей, которые заняты в вывозе отходов. Но такие вещи сейчас более-менее прогнозируемы. Поскольку связаны с прогнозным развитием инфраструктуры – строительством контейнерных площадок.

Бывают и экстренные ситуации, которые никак нельзя было запланировать. Так, в марте 2020 года полигон «Южный» и мусоросортировочный комплекс в Копейском ГО в нарушение законодательства не стали принимать отходы. Мусоровозы подрядчиков ЦКС в течение года просто не пускали на территорию, где располагаются объекты. В итоге весь мусор, который образуется в Копейском городском округе (а это 40 тысяч тонн ТКО в год), пришлось направлять на Полигон ТБО в Полетаево, делая крюк в 80 километров. И это, безусловно, увеличило расходы на транспортирование - возросшие затраты также придется закладывать в тариф.

О работе по снижению расходов на транспортирование ТКО

Со своей стороны, регоператор постоянно ищет способы снизить транспортные расходы, на которые приходится значительная доля в тарифе. Компания поддерживает проекты по строительству новых объектов инфраструктуры, предлагает площадки для их возможного размещения. При этом ЦКС готов включаться в обновление мощностей и строительство новых: речь об объектах в Чишме, Южноуральске, Миассе. В Миассе, к примеру, предлагается возвести мусоросортировочный комплекс Карабашского кластера. Это позволит на месте выбирать полезные фракции из ТКО и перерабатывать их. Таким образом, на удаленный от Карабашского кластера полигон ТБО в Полетаево будет вывозиться меньше отходов, чем сейчас, что сократит транспортные расходы.

Компания ЦКС четко обозначила для себе цель - двигаться строго по пути реформы и работать над увеличением доли обрабатываемых и утилизируемых отходов, снижая при этом расходы на транспортирование и захоронение. Вопреки множеству убеждений региональный оператор не заинтересован в увеличении протяженности транспортных плеч.

Добавим, в 2022 году ЦКС совместно с ППК РЭО планирует установить в Челябинске сеть из 700 фандоматов – устройств, через которые можно будет сдавать на переработку использованные пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Эта работа только начинается, но она также сделает свой вклад в сокращение объемов ТКО, которые приходится транспортировать на захоронение.

*Расчет ведется на основании п. 9.1. постановления правительства РФ от 6 мая 2011 года №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

**Расчет ведется на основании пункта №85 Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в области обращения с ТКО, утверждённых приказом ФАС от 21 ноября 2016 года №1638/16.

ЦКС
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Златоустовская «Уралочка» в финале Кубка России

26.10.2021 10:29

Получат ли QR-коды южноуральцы с антителами, переболевшие ковидом без ПЦР-подтверждения

26.10.2021 10:19

Челиндбанк стал лауреатом премии им. П. А. Столыпина в номинации «Лучший региональный банк»

26.10.2021 10:04

День открытых дверей: ЮУрГУ приглашает

26.10.2021 09:51

ВТБ: треть российских семей к 2025 году улучшат жилищные условия с помощью ипотеки

26.10.2021 09:39

На Большой Каменной реке «Таганая» установят смотровую площадку

25.10.2021 22:45

Во вторник в Челябинской области осадки обещают лишь ночью

25.10.2021 22:31

Анонсы событий и мероприятий на 26 октября

25.10.2021 20:21

В челябинском парке имени Терешковой готовят к открытию каток под открытым небом

25.10.2021 19:54

На челябинскую Кировку вернули светящийся тоннель и готовят к установке новые зимние арт-объекты

25.10.2021 18:37

ГРЦ Макеева назвал победителя и призеров четвертого чемпионата профмастерства

25.10.2021 18:28

Ирина Гехт призвала бойкотировать заведения, игнорирующие режим QR-кодов

25.10.2021 17:33

Ирина Гехт: Сейчас есть возможность получить два удовольствия сразу

25.10.2021 16:57

Декорации к челябинскому спектаклю покорили жюри международного конкурса «Золотой Трезини»

25.10.2021 16:39

В Миассе почтили память академика Виктора Макеева

25.10.2021 16:11

В Челябинске подрядчик начинает подготовку к строительству нового детского сада в «Парковом»

25.10.2021 15:54

Южноуральские студенты – серебряные призеры Всероссийского фестиваля студенческого спорта

25.10.2021 15:43

Жертвами аферистов в Челябинске становится молодежь

25.10.2021 15:42

В Интернет-приемной судебных приставов появился новый вид обращений - «Я двойник!»

25.10.2021 15:15

Сбер начинает принимать заявки от бизнеса по льготной программе кредитования под 3%

25.10.2021 14:56

Три территории Челябинска в 2022 году ожидает комплексное развитие

25.10.2021 14:53

Полицейские Челябинска прикрыли деятельность крупной нарколаборатории

25.10.2021 14:42

ЮУЖД фиксирует увеличение количества несчастных случаев из-за несоблюдения гражданами правил безопасности на железной дороге

25.10.2021 14:13

Путин поручил нарастить темпы вакцинации и предоставлять два отгула привитым

25.10.2021 14:03

Пенсионерка из Магнитогорска заложила квартиру, чтобы взять кредит для аферистов

25.10.2021 13:59

В Челябинской области сократят сроки получения результатов тестирования на ковид

25.10.2021 13:58

Львенок Симба вместе с подругой Евой улетают в Танзанию

25.10.2021 13:53

Лишь 14% жителей Южного Урала готовы вакцинироваться ради работы

25.10.2021 13:29

«Табачника», задержанного ФСБ, суд оставил на свободе

25.10.2021 12:59

В Челябинске за неделю планируют снести сорок незаконно размещенных объектов

25.10.2021 12:57

Администрация Калининского района Челябинска будет писать заявление в полицию на подрядчика из Екатеринбурга

25.10.2021 12:34

После победы российских киберспортсменов общественники выступили за созидательные онлайн-игры

25.10.2021 12:33

Патологоанатом Челябинска: Все умершие от ковида, кого мы исследуем, не вакцинированы

25.10.2021 12:24

Полиция Челябинска отправляется в бары и рестораны

25.10.2021 12:11

Новые автомобили в России поднялись в цене на 20-40%

25.10.2021 12:10

В Челябинской области установлен новый максимум смертности от ковида за неделю

25.10.2021 11:51

Наталья Котова дала месяц на создание единого плана благоустройства и озеленения Челябинска на 2022 год

25.10.2021 11:41

Новогодняя иллюминация в Челябинске появится первого декабря

25.10.2021 11:35

«Уралочка» победно стартовала в финале Кубка России по водному поло

25.10.2021 11:14

На полпути к финалу: фестиваль «Сцена -2021» завершится в Магнитогорске

25.10.2021 11:11

Челябинцы продолжают игнорировать маски

25.10.2021 11:10

В Челябинске новая плитка на трамвайных переездах разрушилась после первого же снегопада

25.10.2021 11:09

Власти не могут заставить работодателей давать два отгула за вакцинацию от ковида

25.10.2021 11:07

В Челябинской области перенесут смены в лагерях, запланированные на осенние каникулы

25.10.2021 11:02

Юные южноуральцы смогут получить по 50 тысяч рублей

25.10.2021 10:59

Ирина Гехт ответила на вопросы по новым ограничениям в Челябинской области

25.10.2021 10:12

ММК развивает систему энергетического менеджмента и планомерно снижает энергозатраты

25.10.2021 09:45

Южноуральцы еще успеют вакцинироваться в ТРК, пока их не закрыли для непривитых

24.10.2021 21:17

Гехт: Пока мы не видим выхода на плато по заболеваемости COVID-19

24.10.2021 21:14

В Челябинской области свободно лишь 1,8% коечного фонда на ковидных базах

24.10.2021 21:00

Депутат Металлургического района откликнулся на просьбу челябинской зоозащитницы о помощи бездомным животным

24.10.2021 17:58

Ирина Гехт: Показатели смертности совершенно четко коррелируются с уровнем вакцинации

24.10.2021 17:34

В затонувшей на территории Магнитогорска машине был только водитель

24.10.2021 17:24

Более 350 тысяч южноуральцев с ковидом прошли обследование в КТ-центрах

24.10.2021 17:06

Копейчанин Виктор Михайлов стал чемпионом мира по кикбоксингу

24.10.2021 16:59

В Копейске задержан наркосбытчик из Еврейском автономной области

24.10.2021 16:50

Кафе, магазины и торговые комплексы Челябинска наводнил паленый алкоголь

24.10.2021 16:37

В Челябинске два человека попали под трамваи и серьезно пострадали

24.10.2021 16:32

В Магнитогорске машина с людьми упала в реку и затонула

24.10.2021 16:11

В понедельник в Челябинской области сыро и ветрено

24.10.2021 15:57

Анонсы событий и мероприятий на 25 октября

24.10.2021 15:43

В Челябинской области установлен новый максимум смертности от ковида за сутки

23.10.2021 22:17

В Челябинской области не будет проблем с лекарствами для пациентов с ковидом

23.10.2021 21:52

Металлургические предприятия Челябинской области присоединятся к налоговому мониторингу

23.10.2021 12:14

В эти выходные южноуральцы смогут привиться от ковида в ТРК, в следующие - уже нет

23.10.2021 11:39

Почти 13 тысяч южноуральцев продолжают борьбу с ковидом

22.10.2021 21:38

В Челябинской области 330 классов отправлено на карантин по ОРВИ и 82 – по ковиду

22.10.2021 20:36

В Челябинской области - новый максимум по числу заболевших ковидом за сутки

22.10.2021 20:16

В выходные в Челябинской области сыро и ветрено

22.10.2021 19:50

Анонсы событий и мероприятий на выходные

22.10.2021 17:40

Гехт: Ситуация с обеспечение кислородом ковидных баз Челябинской области сложная, но контролируемая

22.10.2021 16:50

Миасские депутаты приняли к рассмотрению протест прокурора города

22.10.2021 16:41

Будут ли учиться студенты колледжей, техникумов и вузов Челябинской области в нерабочие дни

22.10.2021 16:35

ВТБ застрахует банковские счета абонентов ВТБ Мобайл от мошенников

22.10.2021 16:03

В Челябинске школьник выпал из окна, играя в снежки

22.10.2021 15:57

ММК возглавил список лучших объектов для промышленного туризма

22.10.2021 15:56

После визита Светланы Калининой в Челябинске исправили «косяки» на Университетской набережной

22.10.2021 15:54

В Челябинске автоледи на летней резине спровоцировала массовую аварию

22.10.2021 15:52

Определена продолжительность осенних каникул для школьников Челябинской области

22.10.2021 14:19

В Челябинске будут судить создателей финансовой пирамиды из Санкт-Петербурга, «кинувших» несколько сотен южноуральцев

22.10.2021 14:17

Южноуральские предприниматели дарят сотрудникам подписку СберПрайм 

22.10.2021 14:14

Замдиректора детского дома Кыштыма получила условный срок за кражу денег у сироты

22.10.2021 14:08

Будет ли продлен локдаун в Челябинской области?

22.10.2021 13:02

Краеведческая сенсация: челябинские медики в воспоминаниях Анны Неаполитановой. Часть первая

22.10.2021 12:51

Режиссера из Челябинска, снимавшего «Ералаш», обвинили в педофилии

22.10.2021 12:26

Прокуратура заставила администрацию Миасса отремонтировать памятник на братской могиле