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Челиндбанк отмечен премией за активную поддержку МСБ в период пандемии

Экономика
Сегодня, 09:38
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ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» вручена престижная банковская премия за поддержку малого и среднего бизнеса в период пандемии.

Челиндбанк стал лауреатом премии «Банковское дело – 2020» в номинации «За поддержку малого и среднего бизнеса в период пандемии».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Челиндбанка, в непростых экономических условиях, вызванных пандемией коронавирусной инфекции, банк продолжает активно кредитовать предприятия и индивидуальных предпринимателей как по собственным программам, так и по программам с государственной поддержкой.

Так, в рамках соглашений по реализации госпрограмм поддержки субъектов МСП, подписанных с Минэкономразвития РФ и АО «Корпорация МСП», Челиндбанк обеспечивает региональные предприятия и ИП кредитами по льготным ставкам на поддержание оборотных средств, сохранение занятости, возобновление деятельности, рефинансирование, инвестиции, приобретение коммерческой недвижимости и другие цели.  

За период пандемии Челиндбанк предоставил субъектам МСП кредиты в рамках государственных программ поддержки на сумму свыше 600 миллионов рублей.

Премия «Банковское дело» - одна из самых значимых наград в области банковского бизнеса, которая вручается лучшим кредитным организациям и предприятиям за вклад в развитие экономики страны.

 

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