Челиндбанк присоединился к сервису Кошёлек Pay

Клиентам Челиндбанка со смартфонами на базе Android стал доступен сервис бесконтактной оплаты Кошелёк Pay. Теперь они смогут оплачивать покупки в одно касание смартфоном.

Как сообщает пресс-служба Челиндбанка, чтобы начать пользоваться сервисом, нужно установить приложение «Кошелёк» и активировать в нем платежные карты Челиндбанка. Благодаря использованию технологии токенизации данные карт находятся под надежной защитой, при оплате реквизиты карты не передаются продавцу.

Кошелёк Pay работает на базе собственной универсальной платформы токенизации, поддерживается на Android-смартфонах версии 6.0 и выше с технологиями NFC и HCE (в том числе на смартфонах Huawei/Honor).