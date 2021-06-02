02.06.2021
Турист из Московской области заблудился на Таганае
02.06.2021
В трех городах Челябинской области объявлены НМУ
02.06.2021
В ВТБ Онлайн появился сервис доставки SIM-карт ВТБ Мобайл
02.06.2021
Анонсы событий и мероприятий на второе июня
02.06.2021
Челиндбанк присоединился к сервису Кошёлек Pay
01.06.2021
Челябинский приют для животных и птиц «Спаси меня» ждет помощи дачников
Челиндбанк присоединился к сервису Кошёлек Pay
21.05.2021
Челиндбанк провел общее собрание акционеров
06.05.2021
Челиндбанк приглашает отпраздновать День Победы в парке им. Ю. А. Гагарина
13.04.2021
Челиндбанк предлагает бизнесу льготные кредиты под 3% годовых
05.04.2021
Кредитная карта Челиндбанка: новые категории повышенного кэшбэка
Замминистра транспорта РФ оценил возможности обновленного челябинского аэропорта
31.05.2021
В Челябинске начала рушиться «Великая Китайская стена» на берегу Миасса
31.05.2021
На Челябинскую область надвигаются грозы, шквалистый ветер и град
31.05.2021
Где логика? На Комсомольском проспекте Челябинска вскрыли новый асфальт, чтобы проложить теплотрассу
29.05.2021
Бор есть «священная корова»: биологи считают, что строительство в Челябинском городском бору может убить его
28.05.2021