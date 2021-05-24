Челиндбанк расширяет возможности ДБО для предпринимателей

Мобильное приложение «Челиндбанк-МикроБизнес», доступное в магазинах приложений Google Play и App Store, позволяет работать в системе ДБО «Челиндбанк-МикроБизнес» на смартфонах, планшетах или «умных» часах.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Челиндбанка, в одном приложении возможна работа со счетами и документами нескольких организаций, обслуживаемых в банке. Вся работа пользователя осуществляется в едином пространстве документов, как через мобильное приложение, так и через систему ДБО «Челиндбанк-МикроБизнес».

Мобильное приложение «Челиндбанк-МикроБизнес» включает в себя функции:

• Расчеты только в рублях РФ;

• Сервис проверки контрагентов «Индикатор»;

• Дистанционное продление ключей электронной подписи;

• Электронный документооборот с банком.

Подробная информация о подключении с системам ДБО на сайте банка.