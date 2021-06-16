Челиндбанк улучшил условия обслуживания для участников ВЭД

ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» расширил перечень специальных условий и бонусов для компаний, занимающихся внешнеэкономической деятельностью.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Челиндбанка, теперь юридические лица и индивидуальные предприниматели могут бесплатно открыть в банке расчетные счета в иностранной валюте и обслуживать их по специальному тарифному плану «ВЭД».

Онлайн-заявку на открытие расчетного счета можно отправить через сайт банка.

СПРАВКА

ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» - универсальный банк, основанный в 1990 году. Банк входит в топ-100 крупнейших банков России и топ-10 банков УрФО. Надежность Челиндбанка подтверждена рейтингами: российского агентства Эксперт РА («ruA», прогноз Стабильный), международного агентства Fitch Ratings («ВВ», прогноз Стабильный).