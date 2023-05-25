Челябинцы высказались против 6-дневной рабочей недели

Инициатива о введении в стране 6-дневной рабочей недели не нашла поддержки среди челябинцев. По данным опроса сервиса по поиску работы SuperJob ее поддерживает только 4% работодателей и 8% граждан.

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие менеджеры по персоналу и представители экономически активного населения из Челябинска. 8 из 10 опрошенных высказались против рабочей 6-дневки.

Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» внесла в Минтруд предложение ввести в стране 6-дневную рабочую неделю. По мнению авторов инициативы, это повысит прочность российской экономики и поможет достичь технологического прорыва в условиях санкций. Однако бизнес-сообщество не согласно с такой концепцией: за 6-дневку выступает только 4% работодателей, чьи компании трудятся по 5-дневному графику, тогда как за то, чтобы оставить все как есть, — 55%. «При таком напряженном графике у людей просто пропадет интерес работать, и показатели, наоборот, понизятся», — ко мментируют менеджеры по персоналу. Почти в каждой третьей компании (32%) высказались в поддержку не 6-дневки, а 4-дневки.

Большинство челябинцев (81%) тоже не поддерживает инициативу ассоциации предпринимателей. В числе аргументов — несоответствие предлагаемой меры трудовому законодательству и современным научным данным о физиологии труда: «Чтобы добиваться прорывов, нужно не увеличивать количество рабочих дней, а повышать производительность труда». Только 8% опрошенных одобряют введение 6-дневки: в комментариях они напоминают о необходимости помочь стране преодолеть возникшие трудности.

Сторонников введения дополнительного рабочего дня больше всего среди старшего поколения (14%), а противников — среди горожан в возрасте от 35 до 44 лет (78%). Мужчины одобряют введение 6-дневки чаще женщин (15% против 10% соответственно). Респонденты с доходом свыше 80 тыс. руб. в месяц выступают за инициативу чуть чаще тех, кто зарабатывает меньше (11 и 7%).



Время проведения: 22—24 мая 2023 года.

