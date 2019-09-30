Челябинск освоил чуть более 1% бюджетных денег, выделенных для перехода на «цифру»

Челябинск получил 55 миллионов рублей на мероприятия, направленные на переход на цифровое вещание, в частности, на компенсацию затрат на покупку приставок. Из них освоено всего 300 тысяч рублей. Как выяснилось, такая огромная сумма могла поступить на счет городского бюджета ошибочно и будет возращена в областную казну.

Об этом стало известно сегодня, 30 сентября, на расширенном аппаратном совещании в администрации Челябинска. Руководитель аппарата мэрии Евгений Шинин сообщил, что жители города покупают цифровые приставки и получают за это компенсацию из бюджета. В настоящее время право на это имеют инвалиды и участники Великой Отечественной войны, вдовы участников Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, а также малообеспеченные южноуральцы, чей доход ниже прожиточного минимума.

«На компенсацию в бюджете заложено 55 миллионов областных денег, а освоено только 300 тысяч. Вы можете это как-то объяснить?», - спросил Шинина председатель Думы Челябинска Андрей Шмидт.

«В моем докладе этой цифры не было, потому что мы уже выясняли этот вопрос с председателем комитета по социальной политике. Я понимаю, что это, видимо, деньги, которые предусмотрены были для всей области. Возможно, поступили к нам по ошибке. Они будут возвращены обратно», - заверил Евгений Шинин.

Уже 14 октября в Челябинске отключат аналоговое телевизионное вещание. На смену старому формату придет новый, с лучшим качеством картинки и звука. Старые телевизоры, выпущенные до 2013 года, которые не поддерживают цифровой сигнал формата DVB-T2 вместо любимых программ будут показывать только «белый шум» на экране.

«Напоминаю вам о персональной ответственности. Организуйте взаимодействие всех структур. Должен быть результат. Необходимо оказать максимальное содействие населению при переходе на цифровое вещание», - добавила, обращаясь к Евгению Шинину, временно исполняющая обязанности главы Челябинска Наталья Котова.

Чтобы не остаться без ТВ, можно купить новый телевизор или приобрести цифровую приставку, которая поможет старой технике перекодировать сигнал в нужный формат. Цифровое телевидение распространяется бесплатно и за его просмотр не взимается никакой абонентской платы. Стоимость приставок начинается от 700 рублей, антенн – от 300 рублей. Если приставка уже куплена, но есть сложности с ее подключением, можно проконсультироваться по телефону «горячей линии» по номеру 8-800-220-2002 или вызвать волонтера на дом, оставив заявку. Волонтеры работают бесплатно.