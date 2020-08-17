Челябинск получит до конца года еще 34 новых низкопольных автобуса

В Челябинске проходит аукцион на закупку новых низкопольных автобусов, которые будут работать на газомоторном топливе и сжиженном газе. Машины поступят в областной центр до конца 2020 года.

Об этом сегодня, 17 августа, сообщил на аппаратном совещании в администрации Челябинска заместитель главы города по дорожному хозяйству Максим Куляшов.

«На покупку автобусов выделено 414 миллионов рублей из областного бюджета. Будет закуплено 34 единиц техники, семь из них будут работать на сжиженном газе, остальные на газомоторном топливе. Сейчас идут переговоры с поставщиками», - сообщил Максим Куляшов.

Новые автобусы будут приспособлены для маломобильных групп населения. В самом салоне предусмотрено специальное место для инвалидов и связь с водителем. В них также есть вспомогательное посадочное устройство для обеспечения посадки-высадки пассажиров с детскими колясками, пассажиров с нарушением опорно-двигательных функций в виде выдвижной или откидной рампы.

Напомним, в прошлом власти Челябинска закупили 66 низкопольных автобусов, которые работают на природном газе. Выбор в пользу покупки такого транспорта был сделан с учетом общественного мнения при обсуждении на транспортном форуме 24-го мая 2019-го года. Автобусы окрашены в зеленый цвет, который горожане выбрали путем голосования.