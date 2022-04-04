Челябинская область досрочно получила 5,2 миллиарда рублей для финансирования медорганизаций

Челябинская область раньше установленного срока получила 5,2 миллиарда рублей для опережающего авансирования медицинских организаций.

Федеральные средства уже поступили в территориальный фонд обязательного медицинского страхования и распределены между медицинскими организациями, сообщает пресс-служба ТФОМС.

«Данные средства не являются дополнительным финансированием, но они позволят медицинским организациям в условиях экономических санкций осуществить приобретение медикаментов по уже заключенным государственным контрактам, сформировать запас на 2022 год», - подчеркивает директор ТФОМС Челябинской области Агата Ткачева.

Благодаря опережающему авансированию лечебные учреждения смогут закупить лекарственные препараты, изделия медицинского назначения, реактивы и химикаты, расходные материалы, в том числе имплантируемые в организм человека, и медицинские

изделия для оказания необходимой высокотехнологичной медицинской помощи.

В фонде отметили, практика усиленного авансирования уже доказала свою эффективность в период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Тогда финансирование медицинской помощи в системе ОМС осуществлялось по

принципу стопроцентного авансирования согласно заявкам медицинских организаций.

Поступление средств с опережением графика позволило производить своевременную оплату труда медицинских работников, закупку лекарств, оборудования, осуществления

коммунальных платежей и других расходов.