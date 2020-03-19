В 2019 году выросло число госпитализированных южноуральцев с онкозаболеваниями и затраты на их лечение

В Челябинской области в 2019 году выросло число жителей с онкологическими заболеваниями, госпитализированных в круглосуточные и дневные стационары. Существенно выросли и затраты на лечение южноуральцев со злокачественными образованиями.

«Одним из приоритетных направлений развития здравоохранения сегодня является оказание доступной и качественной медицинской помощи пациентам со злокачественными образованиями», - рассказала директор ТФОМС Челябинской области Агата Ткачева на состоявшемся 19 марта заседании регионального правительства.

В 2019 году было госпитализировано в круглосуточные стационары на профиле «онкология» 34,9 тысячи южноуральцев, что на 7,2% или на 2,3 тысячи случаев больше аналогичного показателя 2018 года. Затраты на лечение по этому направлению превысили уровень 2018 года на 44,2% и составили 2,3 миллиарда рублей.

В условиях дневных стационаров было пролечено 27,4 тысячи пациентов с онкологическими заболеваниями о злокачественными новообразованиями. По сравнению с 2018 годом рост составил 28%. Финансирование превысило уровень предыдущего года более чем в два раза (на 128,8%) и составило 1,3 миллиарда рублей.