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Южноуральцы могут получить медпомощь в федеральных клиниках

Жители Челябинской области могут получить специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощи в условиях круглосуточного и дневного стационара в федеральных медицинских организациях.

В системе ОМС региона работает девять учреждений, подведомственных Федеральному медико-биологическому агентству и министерству здравоохранения РФ. Восемь из них оказывают медицинскую помощь в круглосуточном стационаре, шесть – в дневных стационарах.

Порядок направления и перечень медицинских показаний можно узнать, позвонив на горячую линию фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) по телефону 8-800-550-33-03. Звонки принимаются ежедневно, с 00:00 до 19:00 по московскому времени. Круглосуточно без выходных можно обратиться в контакт-центр ТФОМС Челябинской области – 8-800-300-10-03.

Позвонив на телефон горячей линии, южноуральцы смогут также получить информацию о перечне и местонахождении федеральных медицинских организаций и профилях специализированной помощи, которую они оказывают.

Напомним, с 2021 года изменился порядок финансирования медицинской помощи в федеральных учреждениях здравоохранения: оплата специализированной помощи, оказанной в круглосуточном и дневном стационарах, стала осуществляться за счет средств Федерального фонда ОМС. Выделены отдельные нормативы объемов и финансовых затрат для федеральных медорганизаций.