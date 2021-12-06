Челябинская область наращивает инвестиционную привлекательность

Челябинская область наращивает инвестиционную активность и привлекательность, несмотря на ограничения, сдерживающие работу ряда отраслей в условиях пандемии коронавирусной инфекции. За девять месяцев объем инвестиций в основной капитал региона превысил 150 миллиардов рублей.

Привлечение инвестиций в Челябинскую область и реализация крупнейших инвестиционных проектов способствуют достижению поставленной президентом Владимиром Путиным цели – увеличению реального роста инвестиций в основной капитал на 70 процентов до 2030 года по сравнению с 2020 годом.

В целях создания условий для инвестиционного развития Челябинской области губернатор Алексей Текслер утвердил инвестиционную декларацию региона.

«Это важный для региона шаг. Считаю, что для практической реализации инвестиционной декларации каждый чиновник должен содействовать привлечению инвестиций в регион. Органы власти всех уровней должны занимать проактивную позицию при работе с инвесторами, а диалог с субъектами инвестиционной деятельности должен основываться на уважении интересов сторон. Регион должен стать максимально конкурентоспособным с точки зрения привлечения инвестиций», – отметил Алексей Текслер.

Как отметил вице-губернатор Егор Ковальчук, инвестиционная декларация – это своеобразная гарантия, которую правительство Челябинской области дает своим настоящим и будущим инвесторам, и это руководство для инвесторов: какие меры поддержки можно получить, какие способы есть для решения проблемных точек проекта, к каким специалистам для этого нужно обратиться. Все это должно упростить процесс реализации любого инвестиционного проекта и положительно скажется на инвестиционном климате региона.

В регионе серьезное внимание уделяется институту регионального Инвестиционного стандарта. «Идёт работа над составлением Цифровой инвестиционной карты субъекта и специальным калькулятором, где в электронном виде можно будет выбрать свободный участок, посмотреть, сколько стоит аренда его, технологическое присоединение, какой налоговый режим действует на этой территории и тому подобное», - пояснил губернатор Алексей Текслер.

Как отметила министр экономического развития области Наталья Лугачева, на карте также появятся преференциальные режимы – территории опережающего социально-экономического развития, особые экономические зоны и другие.

Кроме того, в регионе расширили сферы применения такого инструмента поддержки инвесторов, как приоритетные инвестпроекты, включили новые отрасли, увеличили круг получателей инвестиционного налогового вычета, начали активную работу с новым механизмом – соглашениями о защите и поощрении капиталовложений.

В области проведена перезагрузка работы Совета по улучшению инвестклимата при губернаторе. В частности, на Совете рассматриваются конкретные инвестиционные проекты для оказания им поддержки в виде предоставления земли в аренду без торгов, а также путем решения других проблемных вопросов инвесторов. Также утверждены две дорожные карты по привлечению инвестиций и улучшению делового климата региона на 2020–2021 годы и продолжено внедрение восьми целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса.

В результате проделанной работы объем инвестиций в основной капитал в 2020 году составил 322,2 миллиарда рублей. Высокий уровень 2019 года удалось не только сохранить, но и увеличить на 21 миллиард рублей, уточнила Лугачева.

На сегодня внедряются новые механизмы поддержки бизнеса, занятости и стимулирования инвестиционной активности. В апреле 2021 года уменьшена ставка по упрощенной системе налогообложения до минимально возможных на региональном уровне и расширили перечни видов деятельности, при которых может применяться патентная система налогообложения для предпринимателей в наиболее пострадавших отраслях, которые особенно медленно восстанавливаются. В первую очередь – это туристический и гостиничный бизнес, сфера общественного питания и организации досуга. Кроме того, областные власти поддержали сферу IT, что является логичным продолжением курса Челябинской области на ускоренное цифровое развитие и общего федерального тренда на поддержку отрасли.

За девять месяцев 2021 года общий объем инвестиций в основной капитал Челябинской области составил более 150 миллиардов рублей. Из них 120,2 миллиарда рублей - собственные средства организаций и 30,5 миллиарда рублей - привлеченные средства (в том числе 15,6 миллиарда рублей – бюджетные средства; 8,6 миллиарда рублей – кредиты банков; 4,5 миллиарда рублей – средства внебюджетных государственных фондов и прочие; 1,8 миллиарда рублей – заемные средства других организаций).

Лидерами по объему инвестиций стали: Челябинский городской округ (37 миллиардов 921 миллион рублей); Магнитогорский (28 миллиардов 499 миллионов рублей); Сосновский район (25 миллиардов 440 миллионов рублей); Варненский район (шесть миллиардов 691 миллион рублей); Верхнеуральский район (шесть миллиардов 439 миллионов рублей) и Кыштымский городской округ (шесть миллиардов 47 миллионов рублей).

В числе отстающих Чебаркульский городской округ (удалось привлечь лишь 229 миллионов рублей); Усть-Катавский городской округ (64 миллионов рублей) и Локомотивный городской округ (всего четыре миллиона рублей).

Одним из ярких достижений Челябинской области в этом году стало попадание в десятку Национального рейтинга инвестиционной привлекательности регионов.

«Сегодня регионы вступили в «гонку за инвестора», и конкурировать со многими из них очень и очень сложно. Поэтому наша основная задача – не конкуренция, а кооперация, взаимоусиление, развитие своих ключевых компетенций и работа именно на той площадке, где это проще и дешевле для самого региона с точки зрения инфраструктуры, кадров, природных условий и многих других факторов, которые влияют на принятие инвестиционных решений», – подчеркнул заместитель губернатора.

Сегодня на территории региона реализуется более 300 проектов с объемом инвестиций порядка 500 миллиардов рублей, это около девяти тысяч рабочих мест. Цифры серьезные, и для того, чтобы они стали реальностью, правительство области, муниципалитеты, экспертное сообщество и деловые объединения совместно работают над улучшением инвестиционной привлекательности территории.

Разработанный проект бюджета Челябинской области на 2022 год и плановый период 2023-24 годов предусматривает новые меры поддержки бизнеса и увеличение финансирование по уже существующим направлениям.