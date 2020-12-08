Обсуждение проекта бюджета Челябинской области на три года прошло без жарких дискуссий

Челябинская область в 2021 году увеличит расходы на социалку на 2,5%

В 2021 году Челябинская область запланировала на 2,5% увеличить расходы по социальным направлениям по сравнению с 2020 годом - потратить на эти цели 125,49 миллиарда рублей (план на текущий год – 122,4 миллиарда рублей).

Об этом рассказала первый заместитель губернатора Ирина Гехт на состоявшихся во вторник, восьмого декабря, публичных слушаниях по проекту бюджета области на 2021-2023 годы.

По словам первого вице-губернатора, в 2021 году расходы на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы вырастут на 2,6 % по сравнению с 2020 годом и составят 49,63 миллиарда рублей.

В структуре расходов на социальную сферу более трети - 34,2% от общей суммы средств -приходится на министерство образования и науки. В будущем году ведомство получит 42,89 миллиарда рублей (уменьшение к 2020 году 0,01%).

Финансирование минздрава предлагается увеличить на 3,3% - до 39,01 миллиарда рублей (31,1% от всех расходов по социалке).

Для министерства социальных отношений в проекте бюджета на будущий год предусмотрено 33,26 миллиарда рублей (рост 4,2%). На культуру, спорт, молодежную политику, а также на вопросы, связанные с трудом и занятостью населения, предлагается направить 10,32 миллиарда рублей (плюс 6,4%), в том числе минкульту - 3,07 миллиарда рублей (минус 5,3% к первоначальному плану 2020 года), минспорта - 2,84 миллиарда рублей (уменьшение на 21,76%), Главному управлению по труду и занятости - 4,32 миллиарда рублей (прирост на 53,7%) и воссозданному в этом году Главному Управлению молодежной политики - 0,08 миллиарда рублей (плюс 22%).

«Из запланированных средств более 10,63 миллиарда рублей будут направлены на реализацию Национальных проектов, в том числе из средств федерального бюджета – 6,34 миллиарда рублей, областного бюджета – 4,29 миллиарда рублей», - уточнила Ирина Альфредовна.

Минсоц получит 4,1 миллиарда рублей в рамках реализации национального проекта «Демография» на поддержку семей с детьми, в том числе на пособия при рождении первого ребенка, а также при рождении третьего и последующих детей.

Для минздрава предусмотрено 3,28 миллиарда рублей в рамках реализации национальных проектов «Здравоохранение», «Демография», «Безопасность дорожного движения в Челябинской области». «Выделенные средства будут направлены на борьбу с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями; на развитие первичной медико-санитарной помощи и другие направления в области здравоохранения; на создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения и на развитие детского здравоохранения», - уточнила Ирина Гехт.

Минобрнауки области получит 2,15 миллиарда рублей в рамках реализации национальных проектов «Образование» и «Демография». Средства направят на строительство школ и детских садов; на создание современной безопасной цифровой образовательной среды; на формирование ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих программы общего образования; на модернизацию профессионального образования; на формирование эффективной системы выявления и развития способностей и талантов у детей и на развитие системы дополнительного образования и воспитания.

Минкульту выделено 0,327 миллиарда рублей в рамках реализации национального проекта «Культура», основная часть из которых направляется на капитальные ремонты и модернизацию объектов культуры.

Для минспорта области предусмотрели 715 миллионов рублей в рамках реализации национального проекта «Демография», которые пойдут на строительство и оснащение объектов спортивной инфраструктуры.

Главному Управлению молодежной политики выделено 45 миллионов рублей в рамках реализации регионального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» на поддержку талантливой молодежи, развитие наставничества, добровольчества и волонтерства.

На 2021-2023 годы на объекты капитального строительства по отраслям социальной сферы запланировано более 14,5 миллиарда рублей, в том числе на 2021 год – около шести миллиардов рублей, что на 4% превышает первоначальный бюджет 2020 года.