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Челябинские бизнесмены, чтобы выплачивать зарплату сотрудникам, взяли кредитов на четыре миллиарда рублей

Предприниматели Челябинска в условиях пандемии коронавируса продолжают брать кредиты на выгодных условиях для выдачи зарплаты сотрудникам. Сумма «зарплатных» займов уже превысила четыре миллиарда рублей.

Об этом сообщил сегодня, 16 ноября на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска заместитель главы города по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков.

«За прошедшую неделю предпринимателям выдано порядка 179 миллионов рублей на выплату заработной платы. Всего с начала пандемии эта сумма превысила четыре миллиарда рублей», - сказал Олег Извеков.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в Челябинской области в результате введения ограничительных мер наиболее серьезно пострадало около 50-ти тысяч организаций, где работает около 220 тысяч сотрудников.

В регионе запущены несколько антикризисных программ по кредитованию и рефинансированию малого и среднего предпринимательства. Финансовую поддержку уже получили несколько сотен предприятий МСП, что повлияло на сохранение рабочих мест.

Кредиты на выплату заработной платы бизнесменам выдают под ноль процентов годовых.

Кроме того, еще в июне решением городской Думы в Челябинске был расширен перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших от коронавируса. На поддержку теперь смогут рассчитывать владельцы павильонов, киосков и уличных ларьков, а также рынки, торгующие одеждой и обувью, автозапчастями, техникой, изделиями художественного промысла. В частности, эти меры поддержки предусматривают снижение ставки