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В Челябинске владельцы уличных ларьков и павильонов могут рассчитывать на льготы

Экономика
Сегодня, 15:22
Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинске расширен перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших от коронавируса. На поддержку теперь смогут рассчитывать владельцы павильонов, киосков и уличных ларьков, а также рынки, торгующие одеждой и обувью, автозапчастями, техникой, изделиями художественного промысла.

Соответствующее решение было принято сегодня, 26 мая, на заседании городской Думы Челябинска.

«В соответствии с поручением губернатора Челябинской области и в соответствии с планом мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в связи с ухудшением ситуации в условиях распространения коронавирусной инфекции, депутаты расширяют перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших от этой ситуации. В частности, эти меры поддержки предусматривают снижение ставки Единого налога на вмененный доход в 2 раза – с 15% до 7,5%», - сообщили в пресс-службе городской Думы.

К перечню видов деятельности, на которые распространяется льготы, добавляются новые – в том числе розничная торговля непродовольственными товарами с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров. В эту категорию попадают также павильоны, киоски и ларьки на улицах города и даже рынки, торгующие одеждой и обувью, автозапчастями, техникой, изделиями художественного промысла.

По данным УФСН, количество субъектов, ведущих деятельность непродовольственными товарами на территории Челябинска составляет около 4600 субъектов. Специалисты прогнозируют, что финансовые потери в бюджете города от снижения ставки ЕНВД составят более 140 миллионов рублей.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», по данным на середину мая, в Челябинской области в результате введения ограничительных мер наиболее серьезно пострадало около 50-ти тысяч организаций, где работает около 220 тысяч сотрудников.

Глава региона и областное правительство держат руку на пульсе деловой жизни Южного Урала. Поддержку окажут 39-ти тысячам организаций и ИП, 195 тысяч рабочих мест будет сохранено, и эта цифра не окончательная.

В регионе запущены несколько антикризисных программ по кредитованию и рефинансированию малого и среднего предпринимательства. Финансовую поддержку уже получило более сотни предприятий МСП, что повлияет на сохранение примерно трех тысяч рабочих мест.

Кроме того, активно в Челябинской области реализуется поручение президента РФ Владимира Путина о субсидировании работодателей на выплату зарплаты.

Добавим, что в перечень системообразующих в Челябинской области входит 213 предприятий, в том числе 26 - федерального уровня.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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