Челябинские власти приватизируют едва не сгоревшую заброшенную больницу на Трудовой

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Все города
Челябинск
Южноуральск
Трехгорный
Миасс
Магнитогорск
Златоуст
Аша
Екатеринбург
Еткульский район
Карабаш
Карталы
Касли
Катав-Ивановск
Копейск
Коркино
Кыштым
Москва
Нагайбакский район
Нязепетровск
Озерск
Сатка
Саткинский район
Снежинск
Троицк
Усть-Катав
Чебаркуль
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
ЖКХ
Челябинск минирование
Пригородные поезда
Война в Сирии
Дело Александра Путина
Картина маслом
Экология
АгроПлюс
Транспорт
Дело Скрынника
Образование
Дороги
Клещи
Дело Виктора Щекотова
коронав
На житейских перекрестках
Физкультминутка
Паводок
Коронавирус
Автовокзал Челябинск
Сельское хозяйство
Уголовное дело Юревича
Крещение
ЕГЭ
Банкротство Уралбройлер
Поправки в Конституцию
Протесты медиков
Дело Попова и Щербаковой
Выборы в Госдуму
Голодовка в Розе
Глазами краеведа
Дело Артура Дамерта
Детское питание
Дело Дмитрия Замятина
Коррупция в филиале ЧелГУ
Выборы мэра
Бунт в копейской колонии
Дело Александра Макарова
корона
Арест Юрия Серебренникова
Арест чиновников Озерска
Наркотики
Бюджет
Арест Лемешевского
Мирная миссия-2007
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Гроза
Дело Александра Макарова
Уголовное дело Юревича
Ситуация на Украине
Детское питание
Арест Лемешевского
С добрым утром, Урал!
Дело Дмитрия Замятина
Дело Жана Мезенцева
Спецоперация на Украине
Анонсы
Борьба с наркотиками
Бунт в копейской колонии
Поправки в Конституцию
Война в Сирии
Учения стран ШОС
Дороги
Дело Попова и Щербаковой
Сельское хозяйство
Космос
Мирная миссия-2007
Дело Извекова
Наркотики
Бюджет
Челябинск минирование
Транспорт
карантин
Дело Андрея Косилова
Тефтелев коррупция
Жизнь на минималках
Физкультминутка
Паводок
Педофилы
Экспедиция ЧелГУ
Арест Юрия Серебренникова
Образование
Банкротство ЗМЗ
Дело Александра Уфимцева
День редких заболеваний
Экология
корона
Дело Виктора Щекотова
Голодовка в Розе
Автовокзал Челябинск
ЗСО
Арест Васькова
Дело Александра Путина
Будь здоров
Есть мнение
Интервью
Крупным планом
Культура
Общество
Погода
Политика
Происшествия
Спорт
Среда обитания
Сюжет
Федерация
Экономика
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области главой Агаповского района Байдавлетом Тайбергеновым занимаются УФСБ и следс
23.05.2022

Главой Агаповского района занимаются УФСБ и следственный комитет
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Глава Челябинска Наталья Котова поручила провести мониторинг зелёных насаждений на улицах города
23.05.2022

Глава Челябинска поручила заменить засохшие деревья
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Уже сейчас челябинцы могут выбрать тему главного ледового городка, который вырастет на площади Ре
23.05.2022

Новый главный ледовый городок Челябинска может стать «богатырским» или «рыбным»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын прокомментировал уход своего заместителя, пр
23.05.2022

Глава минфина Челябинской области прокомментировал уход подчиненного в минспорта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Новым министром по физической культуре и спорту Челябинской области назначен бывший силовик и фин
23.05.2022

Минспорта Челябинской области возглавил экс-прокурор и финансист
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.05.2022

Продовольственный кризис в мире - дело рук стран Запада
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.05.2022

Клиенты ВТБ направили один миллиард рублей на покупку путевок в детские лагеря
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.05.2022

В Челябинской области от бешенства умерла уже вторая в этом году домашняя крыса
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.05.2022

В Челябинске для купания подготовили 15 пляжей

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.05.2022

В Челябинске продадут с молотка недостроенный спорткомплекс на Труда

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.05.2022

Челябинцы будут жить без горячей воды
Наталья Котова
Экономика
23.05.2022 11:51
Фото: Подслушано ЧМЗ/ВКонтакте

Челябинские власти приватизируют едва не сгоревшую заброшенную больницу на Трудовой

Челябинские власти приватизируют здание заброшенной больницы, которое находится по адресу: улица Трудовая, 28 в Металлургическом районе.

Об этом сегодня, 23-го мая, на аппаратном совещании в мэрии сообщила заместитель главы Челябинска по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская, отвечая на вопрос главы города Натальи Котовой о текущей ситуации с проблемным строением.

«В отношении данного объекта в настоящее время принято решение о его приватизации, которое будет обсуждаться городом в установленном порядке. На сегодняшний день все документы находятся в стадии подготовки. Соответствующее решение о включении здания в план приватизации уже принято. Также проводятся мероприятия по охране данного объекта. Учитывая, что он привлекает к себе повышенное внимание, количество выездов увеличено. Кроме того, ведется работа по взысканию ущерба в отношении тех лиц, которые допускают кражу муниципального имущества», - доложила Надежда Рыльская.

Также она сообщила, что по факту пожара в заброшенном здании (бывшей детской больницы №9, которая в результате оптимизации в 2017-м году вошла в состав ДКБ-8, - прим.) направлено обращение в полицию (пожар случился в ночь на 12-е мая текущего года).

«Это, к сожалению, уже не первый пожар, который происходит на данном объекте. Мы работаем с правоохранительными органами и с той организацией, которая осуществляет охрану здания. По факту ненадлежащей охраны объекта также будут заявлены соответствующие исковые требования», - сказала Надежда Рыльская.

Автор: Евгения Александрова
Наталья Котова
Новости по тегу: Наталья Котова
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.05.2022

Глава Челябинска поручила заменить засохшие деревья
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2022

Челябинка пожаловалась Котовой на недоступную для велосипедистов среду
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2022

В Челябинске чествовали победителей городского этапа всероссийской «Семьи года»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.05.2022

В Челябинске продолжается голосование по выбору объектов благоустройства

Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске в минувшую пятницу состоялся городской круглый стол на тему школьного питания.
Общество
Детское питание

В Челябинске состоялся откровенный разговор о школьном питании

22.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В предстоящую субботу, 21 мая, Челябинская область присоединится к Всероссийской акции «Ночь музе
Культура

Афиша акции «Ночь музеев» в Челябинской области на 21 мая

20.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Спорный проект расширения улицы Худякова в Челябинске обсудили специалисты в облас
Среда обитания
Дороги

Независимые эксперты и депутаты выступили против расширения улицы Худякова в Челябинске

19.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске возобновили работы по обособлению трамвайных путей, но согласованы ли они с ГИБДД до
Общество
Дороги

В Челябинске «по-тихому» возобновили установку бордюров вдоль трамвайных путей

18.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске во второй раз пройдет полюбившийся горожанам и гостям областной столицы фестиваль пе
Общество

В Челябинске все скульптуры готовы к песочному фестивалю

18.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинская область входит в ТОП-20 самых дорогих в Российской Федерации по стоимости санато
Общество

Южный Урал вошел в ТОП самых дорогих регионов по стоимости санаторного отдыха

17.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области главой Агаповского района Байдавлетом Тайбергеновым занимаются УФСБ и следс
23.05.2022

Главой Агаповского района занимаются УФСБ и следственный комитет
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Глава Челябинска Наталья Котова поручила провести мониторинг зелёных насаждений на улицах города
23.05.2022

Глава Челябинска поручила заменить засохшие деревья
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Уже сейчас челябинцы могут выбрать тему главного ледового городка, который вырастет на площади Ре
23.05.2022

Новый главный ледовый городок Челябинска может стать «богатырским» или «рыбным»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын прокомментировал уход своего заместителя, пр
23.05.2022

Глава минфина Челябинской области прокомментировал уход подчиненного в минспорта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Новым министром по физической культуре и спорту Челябинской области назначен бывший силовик и фин
23.05.2022

Минспорта Челябинской области возглавил экс-прокурор и финансист
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Иванов А.В.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

23.05.2022 13:12

Продовольственный кризис в мире - дело рук стран Запада

23.05.2022 12:56

Главой Агаповского района занимаются УФСБ и следственный комитет

23.05.2022 12:39

Глава Челябинска поручила заменить засохшие деревья

23.05.2022 12:18

Новый главный ледовый городок Челябинска может стать «богатырским» или «рыбным»

23.05.2022 12:15

Глава минфина Челябинской области прокомментировал уход подчиненного в минспорта

23.05.2022 12:12

Клиенты ВТБ направили один миллиард рублей на покупку путевок в детские лагеря

23.05.2022 11:54

В Челябинской области от бешенства умерла уже вторая в этом году домашняя крыса

23.05.2022 11:53

В Челябинске для купания подготовили 15 пляжей

23.05.2022 11:51

Челябинские власти приватизируют едва не сгоревшую заброшенную больницу на Трудовой

23.05.2022 11:49

В Челябинске продадут с молотка недостроенный спорткомплекс на Труда

23.05.2022 11:47

Минспорта Челябинской области возглавил экс-прокурор и финансист

23.05.2022 11:45

Глава минспорта Челябинской области Максим Соколов ушел в отставку

23.05.2022 10:51

В ЮУрГУ подвели итоги V студенческой конференции «Астероидная безопасность»

23.05.2022 10:36

В Челябинской области продолжаются «Последние звонки»

23.05.2022 10:22

Челябинцы будут жить без горячей воды

23.05.2022 09:57

В нацпарке «Таганай» появились два «рыцаря леса»

23.05.2022 09:46

Стопроцентно российский: Wink включен в реестр отечественного программного обеспечения

22.05.2022 20:14

За сутки заболело ковидом 120 южноуральцев, выздоровело 42, умерло четверо

22.05.2022 19:59

В понедельник в Челябинской области – сыро и ветрено

22.05.2022 19:50

Анонсы событий и мероприятий на 23 мая

22.05.2022 14:50

В Челябинске состоялся откровенный разговор о школьном питании

22.05.2022 14:31

Турецкий политолог: Украина продолжает прикрываться от армии России «живым щитом» из иностранцев

21.05.2022 18:22

Челябинский облсуд оставил в СИЗО организатора ОПГ, экстрадированного из Испании

21.05.2022 18:15

Жительница Магнитогорска поверила мошенникам и лишилась 940 тысяч рублей

21.05.2022 17:48

В Златоусте наступило «белое лето»

21.05.2022 17:31

Копейчане радуются рождению утят на автовокзале

21.05.2022 17:22

В Челябинской области 121 новый случай ковида

21.05.2022 14:43

В ЛНР задержали украинскую шпионку

21.05.2022 13:59

В освобожденном от ВСУ и нацбатальонов Рубежном потихоньку налаживается жизнь

21.05.2022 12:43

Малыш, с прибытием! К косолапым сестрам Шкоде и Забаве приехал завидный жених

21.05.2022 12:15

В Миассе один пациент проглотил золотые украшения другого

21.05.2022 10:37

В воскресенье автобусы на северо-западе Челябинска будут ходить по-другому

20.05.2022 22:57

В Челябинске стартовал детский театральный фестиваль «Сцена»

20.05.2022 20:41

Гастроли МХАТ им М. Горького в Челябинске пройдут под именем Михаила Булгакова

20.05.2022 18:50

В выходные в Челябинской области – ночные заморозки и дожди, местами со снегом

20.05.2022 18:40

Анонсы событий и мероприятий на 21 и 22 мая

20.05.2022 18:03

«Вагон здоровья» курсировал сегодня по железной дороге между Челябинском и Миассом

20.05.2022 17:20

ВТБ увеличил лимит льготной ипотеки в Челябинской области до 15 миллионов рублей

20.05.2022 17:10

Челябинская область остаётся во власти циклонов – дожди со снегом и похолодание

20.05.2022 17:04

В Челябинске закроют движение трамваев по улице Кирова и на Медгородок

20.05.2022 16:58

Родным троих магнитогорцев передали ордена Мужества их погибших в борьбе с нацизмом сыновей

20.05.2022 16:48

Школьники из двух территорий представят Южный Урал на «Президентских состязаниях»

20.05.2022 16:47

Чиновник из «Фонда содействия инновациям» останется под стражей

20.05.2022 16:28

Скоков наградил отличившихся сотрудников ГИБДД Челябинска

20.05.2022 16:26

В Челябинской области расширен перечень случаев заключения госконтракта в упрощенном порядке

20.05.2022 16:25

ВОЗ созывает чрезвычайную встречу экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян

20.05.2022 16:07

Нейрохирурги ЧОКБ получили чудо-помощника в проведении операций

20.05.2022 15:21

В Челябинске в самом разгаре благоустройство пешеходной зоны на улице Свободы

20.05.2022 15:19

На озере Мыркай утонул мужчина

20.05.2022 14:46

Курчатовцев приглашают выбрать в родном районе объект благоустройства 2023 года

20.05.2022 14:22

В Челябинске закрыли переезд от Енисейской в сторону ОПМС-2

20.05.2022 13:41

Челябинцев приглашают окунуться в удивительный мир джаза

20.05.2022 13:28

В Челябинске водитель иномарки сбил шестилетнюю девочку

20.05.2022 13:21

Челябинцев ждут «Любовные песни» и «Вальпургиева ночь» от соседей

20.05.2022 13:12

Афиша акции «Ночь музеев» в Челябинской области на 21 мая

20.05.2022 12:45

По требованию прокуратуры в Каслях прикрыт нелегальный дом для престарелых

20.05.2022 12:40

Команда ММК завоевала «бронзу» всероссийского фестиваля ГТО

20.05.2022 12:38

Волонтер из Франции задает Макрону неудобные вопросы

20.05.2022 12:07

Южноуральцы занимают в банках на покупку жилья в среднем 2,2 миллиона

20.05.2022 12:05

Текслер и Решетников обсудили вопросы реализации антикризисных мер

20.05.2022 11:48

Челябинские пожарные приняли участие в международной акции «Сад памяти»

20.05.2022 11:47

Запрет на полеты в 11 аэропортов России продлён до 25 мая

20.05.2022 11:46

За сутки заболело ковидом и выздоровело по 122 южноуральца, умерло трое

20.05.2022 11:45

Челябинцы благодарят земляков за бабушку со знаменем Победы

20.05.2022 11:25

Прокуратура настаивает на уголовном деле: в челябинском аэропорту выявлены нарушения в работе общепита

20.05.2022 11:24

На смену Пионерии придёт «Большая перемена»

20.05.2022 11:17

Доля электронных продаж достигла более 66 % с начала 2022 года

20.05.2022 11:00

Простые, но эффективные упражнения для рук

20.05.2022 11:00

В Златоусте осуждены машинисты тепловозов, похищавшие дизельное топливо

20.05.2022 10:59

Юниорская команда «Уралочки» стала серебряным призером первенства России

20.05.2022 10:57

Скотт Риттер рассказал, какой подарок сделал Байден Путину

20.05.2022 10:29

Рогозин рассказал о разрушительной силе «Сармат»

20.05.2022 10:12

Текслер внес в ЗСО законопроекты, направленные на поддержку бизнеса

20.05.2022 09:56

Таинственный долгожитель: пять фактов о водяном тигре Таганая

20.05.2022 09:47

В Челябинске изменилось расписание автобуса №25с

19.05.2022 20:12

«Почему нет свежих овощей и как питаться в школе детям-аллергикам?»: челябинцы обсудили школьные столовые

19.05.2022 17:41

Анонсы событий и мероприятий на 20 мая

19.05.2022 17:36

В Карабаше открыли виртуальный концертный зал

19.05.2022 17:30

В пятницу в Челябинской области – местами дожди

19.05.2022 17:29

В Челябинске спасли пациента со свищом между пищеводом и бронхом

19.05.2022 17:05

Челябинская «Сцена-2022»: 32 года и 15 спектаклей для детей

19.05.2022 17:02

Челябинка пожаловалась Котовой на недоступную для велосипедистов среду

19.05.2022 17:01

Почти четырех миллионов лишилась жительница Магнитогорска, поверив незнакомцу

19.05.2022 16:59

Иностранцам запретят пользоваться услугами суррогатного материнства в РФ

19.05.2022 16:45

В Бредах найден мертвым восьмилетний мальчик

19.05.2022 16:27

Мусоросортировочный комплекс и полигон в Магнитогорске готовы к работе

19.05.2022 16:26

В Челябинске в период реконструкции тепловых сетей перекроют движение на Доватора

19.05.2022 16:22

НАТОвский переворот, борьба добра со злом - основные тезисы финского «сепаратиста»

19.05.2022 16:03

LADA стала официальным автомобилем «Шелкового пути»

19.05.2022 15:52

Народный фронт отправил на Донбасс 63 вагона с гуманитаркой

19.05.2022 15:46

Расширенная сеть 4G билайн увеличила возможности клиентов

19.05.2022 15:15

В школах Челябинской области начались «Последние звонки»

19.05.2022 15:10

Вышел со спортплощадки через дверь – уперся в бордюр: парадоксы Челябинска

19.05.2022 15:08

Польские и американские корреспонденты притворяются российскими журналистами

19.05.2022 14:45

В Челябинске начинается сезон капитальных ремонтов сетей

19.05.2022 14:43

Школьникам Магнитогорска повара не докладывали порции. Возбуждены дела

19.05.2022 14:38

Челябинская «семерка» вернулась на Российскую

19.05.2022 14:13

«Белый журавлик» учится летать, или Как одна девочка поменяла порядок кастинга

19.05.2022 13:55

В Ленинском районе продолжается масштабное благоустройство

19.05.2022 13:47

ВТБ увеличил розничный портфель рублевых сбережений на 450 миллиардов рублей