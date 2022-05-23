23.05.2022
Продовольственный кризис в мире - дело рук стран Запада
23.05.2022
Клиенты ВТБ направили один миллиард рублей на покупку путевок в детские лагеря
23.05.2022
В Челябинской области от бешенства умерла уже вторая в этом году домашняя крыса
23.05.2022
В Челябинске для купания подготовили 15 пляжей
23.05.2022
В Челябинске продадут с молотка недостроенный спорткомплекс на Труда
23.05.2022
Челябинцы будут жить без горячей воды
Челябинские власти приватизируют едва не сгоревшую заброшенную больницу на Трудовой
23.05.2022
Глава Челябинска поручила заменить засохшие деревья
19.05.2022
Челябинка пожаловалась Котовой на недоступную для велосипедистов среду
17.05.2022
В Челябинске чествовали победителей городского этапа всероссийской «Семьи года»
16.05.2022
В Челябинске продолжается голосование по выбору объектов благоустройства
В Челябинске состоялся откровенный разговор о школьном питании
22.05.2022
Афиша акции «Ночь музеев» в Челябинской области на 21 мая
20.05.2022
Независимые эксперты и депутаты выступили против расширения улицы Худякова в Челябинске
19.05.2022
В Челябинске «по-тихому» возобновили установку бордюров вдоль трамвайных путей
18.05.2022
В Челябинске все скульптуры готовы к песочному фестивалю
18.05.2022