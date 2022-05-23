Челябинские власти приватизируют едва не сгоревшую заброшенную больницу на Трудовой

Челябинские власти приватизируют здание заброшенной больницы, которое находится по адресу: улица Трудовая, 28 в Металлургическом районе.

Об этом сегодня, 23-го мая, на аппаратном совещании в мэрии сообщила заместитель главы Челябинска по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская, отвечая на вопрос главы города Натальи Котовой о текущей ситуации с проблемным строением.

«В отношении данного объекта в настоящее время принято решение о его приватизации, которое будет обсуждаться городом в установленном порядке. На сегодняшний день все документы находятся в стадии подготовки. Соответствующее решение о включении здания в план приватизации уже принято. Также проводятся мероприятия по охране данного объекта. Учитывая, что он привлекает к себе повышенное внимание, количество выездов увеличено. Кроме того, ведется работа по взысканию ущерба в отношении тех лиц, которые допускают кражу муниципального имущества», - доложила Надежда Рыльская.

Также она сообщила, что по факту пожара в заброшенном здании (бывшей детской больницы №9, которая в результате оптимизации в 2017-м году вошла в состав ДКБ-8, - прим.) направлено обращение в полицию (пожар случился в ночь на 12-е мая текущего года).

«Это, к сожалению, уже не первый пожар, который происходит на данном объекте. Мы работаем с правоохранительными органами и с той организацией, которая осуществляет охрану здания. По факту ненадлежащей охраны объекта также будут заявлены соответствующие исковые требования», - сказала Надежда Рыльская.