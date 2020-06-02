ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Челябинский цинковый завод осуществил техническое перевооружение обогатительной фабрики на дочернем предприятии в Рубцовске

Экономика
Сегодня, 10:09

Входящий в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании Челябинский цинковый завод в рамках операционной трансформации своего дочернего предприятия  АО «Сибирь-Полиметаллы» завершил техническое перевооружение Рубцовской обогатительной фабрики.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе информации и общественных связей ПАО «Челябинский цинкоый завод», на предприятии полностью заменены флотационные машины, насосное оборудование, агитационные чаны, смонтированы принципиально новые агрегаты, которые обновляют поверхность минеральных частиц – оттирочные комплексы ЗИМАР. Также построен новый корпус, где установлено оборудование для обеспечения флотационных машин сжатым воздухом низкого давления. Дополнительно введена в эксплуатацию блочно-модульная трансформаторная подстанция мощностью две с половиной тысячи киловольт-ампер.

Всего на Рубцовской обогатительной фабрике появилось девять флотационных машин разных типоразмеров и с разным количеством камер - от одной до пяти с объемом 3,5; 8,5 и 16 кубометров, 15 пар насосов производительностью от 43 до 310 кубометров в час, четыре контактных чана и четыре оттирочных комплекса с максимальными размерами емкостей 15 кубометров. Техническое перевооружение фабрики  проходило в пять этапов. Уникальность проекта заключалась в том, что замена всего оборудования проходила без остановки производства.

По словам исполняющего обязанности начальника Рубцовской обогатительной фабрики Юрия Тишеловича, первый ряд флотационных машин был введен в эксплуатацию 25 февраля 2019 года, а последний этап перевооружения завершен 16 марта 2020 года, после чего все новое оборудование было запущено в работу. Проведенное техническое перевооружение позволит повысить производительность предприятия на 26 тысяч тонн руды уже в 2020 году.

Компания «Сибирь-Полиметаллы» реализует программу развития производственных активов с целью повысить свою эффективность и конкурентоспособность в современных экономических реалиях.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Отправить новость
Среда обитания
Сегодня, 10:24
Более восьми тысяч цветов высадили к лету на территории предприятия металлурги ЧЦЗ
Экономика
29.05.20 12:59
Металлурги ЧЦЗ отметили 85-летие профсоюзной организации
Экономика
21.05.20 12:27
Генеральный директор ЧЦЗ возглавил Общественный Совет при министерстве промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области
Общество
21.05.20 10:51
Корпоративный конкурс «Лучшие представители рабочих профессий 2020» стартовал на ЧЦЗ
29.05.20 12:59
Металлурги ЧЦЗ отметили 85-летие профсоюзной организации
29.05.20 11:03
В Челябинской области расширили возможности использования маткапитала
29.05.20 10:18
Южноуральцы сэкономят время при получении детских пособий
29.05.20 10:15
ММК модернизирует доменную печь №2
28.05.20 18:34
Инициатива Алексея Текслера по моногородам направлена на поддержку занятости и доходов жителей
28.05.20 18:24
Цветы: широкие возможности для покупок в Тюмени и других городах
28.05.20 16:16
Директор «Юничела»: Решение об открытии обувных магазинов запоздало
28.05.20 15:33
Мишустина просят признать российские СМИ пострадавшей отраслью
28.05.20 14:05
ВТБ запустил рефинансирование автокредитов с отсрочкой платежей
28.05.20 10:31
Спикер SynergyOnlineForum: Рынок франчайзинга станет драйвером восстановления российской экономики
Общество
Сегодня, 10:04
В Челябинске часть сотрудников Росгвардии отправили на карантин
Происшествия
Вчера, 21:34
В Златоусте обрушился дом, однако не все его жильцы хотят переехать в безопасное место
Новости
Сегодня, 10:53
Общество
В Челябинской области заселились вредоносные льняные блошки
Сегодня, 10:43
Происшествия
Пенсионерка из Миасса обезвредила грабителя обезжиривателем
Сегодня, 10:24
Среда обитания
Более восьми тысяч цветов высадили к лету на территории предприятия металлурги ЧЦЗ
Сегодня, 10:20
Происшествия
В Карталах пьяный водитель едва не сгорел заживо в автомобиле
Сегодня, 10:06
Общество
В Челябинске полностью закроют движение на улице Мастеровой
Материалы рубрики
Вчера, 12:34
Экономика
ВТБ начал оформление кредитов для бизнеса под 2% годовых
Вчера, 11:24
Экономика
Почти 400 компаний Челябинска обратились за кредитами для выплаты зарплаты
Вчера, 10:58
Экономика
Наталья Котова поручила сосредоточиться на аукционах по благоустройству «отстающих» территорий
29.05.20 13:39
Экономика
ВТБ увеличил портфель привлеченных средств на Южном Урале на 23%
28.05.20 15:33
Экономика
Мишустина просят признать российские СМИ пострадавшей отраслью
Теги
ЧЦЗ
Челябинск
Челябинский цинковый завод
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика