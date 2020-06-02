Челябинский цинковый завод осуществил техническое перевооружение обогатительной фабрики на дочернем предприятии в Рубцовске

Входящий в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании Челябинский цинковый завод в рамках операционной трансформации своего дочернего предприятия АО «Сибирь-Полиметаллы» завершил техническое перевооружение Рубцовской обогатительной фабрики.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе информации и общественных связей ПАО «Челябинский цинкоый завод», на предприятии полностью заменены флотационные машины, насосное оборудование, агитационные чаны, смонтированы принципиально новые агрегаты, которые обновляют поверхность минеральных частиц – оттирочные комплексы ЗИМАР. Также построен новый корпус, где установлено оборудование для обеспечения флотационных машин сжатым воздухом низкого давления. Дополнительно введена в эксплуатацию блочно-модульная трансформаторная подстанция мощностью две с половиной тысячи киловольт-ампер.

Всего на Рубцовской обогатительной фабрике появилось девять флотационных машин разных типоразмеров и с разным количеством камер - от одной до пяти с объемом 3,5; 8,5 и 16 кубометров, 15 пар насосов производительностью от 43 до 310 кубометров в час, четыре контактных чана и четыре оттирочных комплекса с максимальными размерами емкостей 15 кубометров. Техническое перевооружение фабрики проходило в пять этапов. Уникальность проекта заключалась в том, что замена всего оборудования проходила без остановки производства.

По словам исполняющего обязанности начальника Рубцовской обогатительной фабрики Юрия Тишеловича, первый ряд флотационных машин был введен в эксплуатацию 25 февраля 2019 года, а последний этап перевооружения завершен 16 марта 2020 года, после чего все новое оборудование было запущено в работу. Проведенное техническое перевооружение позволит повысить производительность предприятия на 26 тысяч тонн руды уже в 2020 году.

Компания «Сибирь-Полиметаллы» реализует программу развития производственных активов с целью повысить свою эффективность и конкурентоспособность в современных экономических реалиях.