Число накопительных счетов южноуральцев в ВТБ выросло почти на 40%

Клиенты ВТБ в Челябинской и Курганской областях открыли в ВТБ около 98 тысяч накопительных счетов. За 2021 год количество увеличилось почти на 27 тысяч.

Как сообщает пресс-служба ВТБ (ПАО), объем средств, которые клиенты вложили в этот сберегательный инструмент, на январь составляет 17,5 миллиарда рублей. По сравнению с началом 2021 года остатки на накопительных счетах выросли на 1,5 миллиарда.

Сейчас ВТБ предлагает клиентам два вида накопительных счетов - «Копилка» и «Сейф». Доходность по ним может составлять до 8% годовых при условии подключения к карте ВТБ опции «Сбережения». Проценты по счету «Сейф» начисляются на минимальный за период с первого по последний день календарного месяца остаток размещаемых средств. Условия ведения счета «Копилка» предполагают начисление в конце месяца дохода на ежедневный остаток. Таким образом, по оценкам экспертов, «Сейф» оптимально подходит для накопления и приумножения средств, «Копилка» - для гибкого управления повспледневными тратами.

«Накопительные счета становятся все более популярным инструментом – за год их число в нашем регионе выросло примерно на 38%. Мы ожидаем, что этот продукт будет еще востребованнее. Этому способствует текущий тренд на увеличение процентных ставок по депозитным продуктам. Накопительный счет должен стать нашим ключевым расчетным продуктом, вокруг которого будет аккумулирована вся сберегательная инфраструктура клиента», - отметил Управляющий ВТБ в Челябинской и Курганской областях Эдуард Громов.

Открыть накопительный счет «Копилка» можно как в отделениях банка, так и в ВТБ Онлайн, «Сейф» - в мобильном приложении. Подробная информация об условиях открытия и ведения накопительных счетов размещена на сайте ВТБ.