Депутаты Магнитогорска приняли отчёт главы города

Депутаты Магнитогорского городского Собрания (Челябинская область) приняли отчет главы города. В соответствии с федеральным законодательством такой отчёт ежегодно предоставляется депутатскому корпусу. А впервые он прозвучал в 2010 году.

Самое главное, отметил глава города Сергей Бердников, в прошлом году Магнитогорску удалось сохранить социальные приоритеты бюджета, выполнить в полном объёме все принятые обязательства и сохранить сбалансированность городской казны.

Доходы бюджета в прошлом году составили более 21миллиарда рублей почти на 3,5 миллиарда больше прошлогоднего показателя. Расходы по социальному блоку, а именно образованию, культуре, спорту, социальной защите населения, выросли более чем на 450 миллионов рублей и составили почти 11миллиардов.

Расходы на блок городского хозяйства также выросли почти на миллиард и составили 6,7 миллиарда рублей. Магнитогорск принимает активное участие в реализации национальных проектов, основной упор делается на повышение уровня и создание комфортных условий для жизни граждан.

Показатели социально-экономического развития говорят сами за себя. В два раза вырос объем произведенной магнитогорскими предприятиями продукции, причем 82,3% в экономике города приходится на ПАО «ММК». В городе металлургов самая высокая в области средняя заработная палата, уровень безработицы - 0,5%. Строятся детские сады и школы, оснащаются и ремонтируются театры и больницы,

«Для людей с ограниченными возможностями здоровья адаптированы все социальные объекты: установлены пандусы, кнопки вызова сотрудников для оказания помощи, таблички со шрифтом Брайля», - констатировал глава города.

Высокое качество магнитогорских дорог отмечают на областном и федеральном уровнях. Это один из немногих городов России, где успешно развивается электротранспорт. За последние 5 лет обновили 2/3 подвижного состава, и сейчас на линии выходят 77 новых трамваев,

В заключение спикер Собрания Александр Морозов отметил: «Мы многое видим своими глазами из реконструированного либо построенного: парки, скверы, тротуары, освещение. А ведь много не видно простому взору – это канализация, трубы, водоотведение, водоснабжение, очистные сооружения, подстанции и т.д.

Город обновляется. Взять ту же медицину, которая ещё требует и вложений, и внимания. Пока не всё в магнитогорской медицине идеально, тем не менее, закупается автомобильная техника, медицинское оборудование, делаются ремонты, врачи привлекаются для работы в городе, обеспечиваются жильем. И мы с вами справляемся с этой пандемией, которая совершенно неожиданно накрыла наш город, как и весь мир.

Сергей Николаевич упомянул о семи национальных проектах, каждый из которых очень важен для города. Но наиболее заметен, наверное, - это проект по Комфортной городской среде. Мы с вами видим, что по всей России по инициативе «Единой России» реализуется федеральная программа с 2017 года. Сегодня мы проводим работу с жителями по выбору новых территорий уже на 2023 год. Готовим сани, как говорится, летом. Сейчас четыре территории–лидера подготовлены к общегородскому голосованию. Из них в ближайшее время горожане выберут ту, которая будет благоустроена в будущем году».