Доходы по плану: челябинцы планируют бюджет чаще других россиян

Большая часть челябинцев (69%) ведут учёт семейных доходов и расходов, выяснил СберНПФ. При этом почти четверть (22%) домохозяйств занимаются долгосрочным и среднесрочным планированием своего бюджета, а каждый двадцать первый челябинец регулярно делает накопления на пенсию, откладывая на эти цели в среднем 5,1% дохода.

Как сообщает пресс-служба Сбербанка, учётом и планированием семейных расходов на более или менее долгосрочную перспективу больше занимаются женщины: положительно на этот вопрос отвечают 64% респондентов женского пола. При этом контроль бюджета скорее свойственен людям старшего поколения. В возрастной группе 40–50 лет вести учёт семейных трат и поступлений привыкли более половины опрошенных (56%), в группе 50–60 лет - две трети (68%), а среди 18–30-летних - только треть (38%).

Жители Челябинска чаще других жителей России планируют свой семейный бюджет. Этим занимаются 69% горожан, в то время как в среднем по стране этот показатель составляет 58%.

Глубина подробного планирования доходов и расходов у российских домохозяйств обычно невелика. Если на месяц вперёд свой бюджет детально расписывают 87% респондентов, то на 9–11 месяцев — уже только 4%. Челябинцы чаще всего планируют свой бюджет на 1,8 месяца. Рассчитывать доходы и крупные расходы на среднесрочную и долгосрочную перспективу (2,1 года в среднем по стране) стараются 22% россиян.

Сбережения на жизнь после окончания трудовой карьеры для россиян пока менее привычны, чем откладывание денег на крупные покупки. В Челябинске целенаправленно копят на пенсию 4,7% жителей. Люди, готовящиеся к выходу на заслуженный отдых (50–60 лет), заботятся о таких сбережениях в четыре раза чаще молодёжи в возрасте 18–30 лет (11% против 2,7%).

«Исследование показало, что в среднем россияне, которые целенаправленно и регулярно копят на пенсию, откладывают на неё 5% своих доходов. Самыми перспективными направлениями для долгосрочных вложений респонденты считают банковские депозиты (35%) и инвестиции в фондовый рынок (акции, ПИФы и т. д.) — 24%. Хочу напомнить, что накопления с помощью индивидуальных пенсионных планов (ИПП) могут оказаться более выгодными, чем депозиты, и менее рискованными, чем покупка акций. Рассчитать, сколько вам стоит откладывать средств с помощью ИПП, позволит специальный сервис в СберБанк Онлайн — «Пенсионная витрина» (раздел «Пенсии», вкладка «Пенсия и сервисы СберНПФ»). Она показывает размер ежемесячной пенсионной выплаты, рассчитанный на данный момент, и информацию по вашим инструментам для долгосрочных накоплений», - прокомментировал Александр Зарецкий, генеральный директор СберНПФ.

«Опросы показывают, что все больше жителей нашего региона хотят иметь дополнительный источник дохода, который впоследствии мог бы стать финансовой подушкой к пенсии. И как показывают данные, жители Челябинска, например, готовы откладывать не менее 5% от своего ежемесячного дохода на пенсию. Позаботиться о накоплениях на пенсию можно самостоятельно с помощью индивидуального пенсионного плана (ИПП). Если с 25-30 лет откладывать в этот инструмент для долгосрочных накоплений 2-5% от зарплаты, по окончании трудовой карьеры не придется экономить и можно будет позволить себе и путешествия, и саморазвитие, и хобби», - отметил Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением.

Исследование проводилось в октябре - начале ноября 2021 года в 37 российских городах с населением более 500 тыс. человек методом телефонного опроса (CATI).