Энергетики «Челябэнерго» завершили реконструкцию подстанции «Малая Сатка» в Бакале

Специалисты Златоустовских электрических сетей филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» завершили реконструкцию муниципальной электроподстанции (ПС) 35/6 кВ «Малая Сатка» в Саткинском районе Челябинской области.

Как сообщает пресс-служба Челябэнерго, ПС «Малая Сатка» находится на балансе администрации Саткинского района и является основным питающим центром объектов водоснабжения МУП «Водоканал» города Бакал.

В рамках исполнения обязательств по договору дополнительных (нетарифных) услуг энергетики выполнили замену узлов и систем, от которых зависит надёжная работа подстанции. В ходе работ физически изношенный силовой трансформатор (1600 кВА) был заменен новым, более мощным (1800 кВА).

Специалисты «Россети Урал» установили новые измерительные трансформаторы тока 35 кВ и выполнили капитальный ремонт четырех баковых выключателей, шести разъединителей с заменой опорно-стержневой изоляции, двух выключателей с заменой ошиновки. Энергетики восстановили шинный мост 6 кВ, произвели монтаж и наладку шкафа оперативного тока, а также монтаж и наладку защит силовых трансформаторов.

Реконструкция и ввод в работу электросетевого оборудования ПС 35/6 кВ «Малая Сатка» позволили обеспечить надёжное электроснабжение объектов жизнеобеспечения города Бакал.

Новое оборудование отечественного производства значительно более выносливо и защищено как от перенапряжений, так и от внешних факторов, включая экстремальные погодные условия. С его установкой повысится безопасность и надежность электроснабжения потребителей, контроль качества поставляемой электроэнергии, а также значительно сократятся эксплуатационные расходы и расходы на ремонт, снизятся потери электроэнергии.

В настоящее время, по соглашению с администрацией Саткинского муниципального района, специалисты филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» взяли на себя обязательства по обслуживанию подстанции «Малая Сатка», что позволит повысить не только надежность электроснабжения, но и качество жизни населения города Бакал – более 20 тысяч человек.