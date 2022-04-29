29.04.2022
Оркестр «Малахит» подарит челябинцам «Письмо с фронта»
29.04.2022
Энергетики «Челябэнерго» завершили реконструкцию подстанции «Малая Сатка» в Бакале
29.04.2022
Следом за «Девяностыми»: 12 мая состоится премьера «Нулевых» Сергея Минаева
29.04.2022
Педофил «Дядя Сережа» 21 год проведет в колонии строгого режима
29.04.2022
В Челябинске выступит легендарный симфонический оркестр Мариинского театра
29.04.2022
Суточное число заболевших ковидом южноуральцев чуть подросло
Энергетики «Челябэнерго» завершили реконструкцию подстанции «Малая Сатка» в Бакале
26.04.2022
Энергетики «Россети Урал» - «Челябэнерго» подключили к электросетям объект нацпроекта «Образование» в Верхнеуральске
21.12.2021
Энергетики «Россети Урал» обеспечили дополнительные мощности для подключения медицинского оборудования в Миассе и Златоусте
10.11.2021
Энергетики «Россети Урал» приступили к эксплуатации электросетевого комплекса Озёрска
14.10.2021
Челябэнерго обеспечил электроснабжение социальной новостройки в Копейске
Жители Челябинской области массово жалуются президентскому движению на грязную воду
28.04.2022
Сколько дней будут отдыхать южноуральцы в мае
28.04.2022
Андрей Ксензов: Прежде чем что-то менять на Комсомольском проспекте, нужно разработать проект
27.04.2022
Тьютор получила замечание за урок нецензурной лексики для челябинских первоклассников
26.04.2022
«Вечный огонь» Челябинска обновят, но неизвестно когда
26.04.2022