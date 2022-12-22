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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Энергетики ММК отмечают профессиональный праздник

Энергетические службы ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская область) сегодня, 22 декабря, отмечают профессиональный праздник – День энергетика. В этот день в далеком 1920 году был принят знаменитый ленинский план ГОЭЛРО, положивший начало развитию энергетического комплекса страны.

День энергетика – это праздник для более двух тысяч сотрудников подразделений, входящих в структуру управления главного энергетика ПАО «ММК», а также для работников цехов Объединенной сервисной компании, отвечающих за бесперебойную работу энергетического комплекса комбината, без которого просто невозможно функционирование металлургического производства. Как известно, черная металлургия относится к числу наиболее энергоемких производств, а энергозатраты в себестоимости металлопродукции могут составлять до трети.

«Энергетическая служба ММК появилась за год до пуска первой домны. Основные задачи подразделений управления главного энергетика остаются неизменными вот уже более 90 лет – это выработка электроэнергии, тепла и пара; распределение всех видов энергоресурсов, утилизация вторичных ресурсов, решение экологических задач. Энергетическая служба комбината играет важнейшую роль в обеспечении бесперебойной работы агрегатов и производств ПАО «ММК», стабильно снабжая их необходимыми ресурсами - электроэнергией, газом, водой, паром, продуктами разделения воздуха, а город – теплом», - отмечают в управлении информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината.

Энергосистема ММК изначально имела и региональное значение: Магнитогорск - транзитный узел для передачи электроэнергии из системы «Челябэнерго» в южную часть Челябинской области и Башкортостана, из Оренбургской области - в центр России. Большую роль играет энергохозяйство комбината и для энергосистемы 400-тысячного Магнитогорска. Поэтому специалисты УГЭ работают в тесном сотрудничестве с муниципальными предприятиями - трестами «Теплофикация», «Водоканал», «Горэлектросеть».

В настоящее время Магнитогорский металлургический комбинат обладает развитым комплексом энергетических цехов. Он объединяет три собственные электростанции: ТЭЦ, ЦЭС и ПВЭС, суммарной установленной мощностью свыше 650 МВт; кислородно-компрессорное производство, цех электросетей и подстанций, паросиловой и газовый цехи, цех водоснабжения и энергоцех, а также цехи инженерного обеспечения - центр энергосберегающих технологий, электротехническую лабораторию. Развитие каждого из этих звеньев и энергохозяйства в целом позволили обеспечить энергобезопасность предприятия и снизить энергетическую составляющую в себестоимости продукции до мировых показателей.

«Основа всех успехов и достижений энергетиков Магнитки – высококвалифицированный коллектив, характеризующийся высочайшим профессионализмом, неизменным чувством долга, ответственным отношением к делу и преданностью своей профессии. Благодаря самоотверженному труду нескольких поколений энергетиков комбината удается успешно решать задачи по обеспечению работы агрегатов, производственных подразделений и целых производств, развивать энергетические мощности Магнитки, реконструировать энергохозяйство и повышать эффективность его работы», - подчеркивают в управлении информации и общественных связей ММК.

В числе перспективных направлений развития энергетического комплекса ПАО «ММК» - проектируемое строительство и ввод в эксплуатацию паротурбинной электростанции, запланированной в составе комплекса строящейся коксовой батареи №12. Ее оборудование предназначено для приема и передачи пара от установок сухого тушения кокса новой батареи в общие заводские сети и на собственные технологические нужды батареи, а также для выработки электрической энергии и снабжения объектов батареи деаэрированной и охлаждающей водой. Будет создана дополнительная мощность по электроэнергии 40 Мвт (два турбогенератора мощностью 20 МВт каждый за котлами установки сухого тушения кокса). При этом данный способ генерации электроэнергии является бестопливным. В его основе – использование тепла горячего кокса для преобразования воды в пар, который затем поступает в паровые турбогенераторы.

Другой крупный инвестиционный проект в энергохозяйстве комбината – новый кислородный блок. Агрегат производства китайской компании «Hangzhou Oxygen Plant Group» способен производить 60 тысяч кубометров технического кислорода и 60 тысяч кубометров газообразного азота, а также 2,2 тысячи кубометров аргона в час.

«Многие проекты, реализованные в энергохозяйстве комбината, помимо экономического эффекта, имеют и серьезную экологическую составляющую. В качестве яркого примера можно привести завершенный в 2018 году в рамках экологической политики проект по реконструкции системы оборотного водоснабжения с расширением резервуара-охладителя, который позволил полностью прекратить сбросы сточных вод в акваторию Магнитогорского водохранилища на реке Урал, что дало мощный природоохранный эффект», - рассказывают на комбинате.

Одна из ключевых задач энергослужбы ММК – энергосбережение, ставшее особо актуальным в последние годы. В 2020 году приказом генерального директора Павла Шиляева утверждена новая Энергетическая политика ПАО «ММК», стратегической целью которой является снижение затрат на энергоресурсы в себестоимости продукции комбината. Достижению этой цели будут способствовать совершенствование системы контроля за использованием энергетических ресурсов, повышение эффективности использования энергоресурсов на каждом рабочем месте, максимально полное и эффективное использование вторичных энергоресурсов и многое другое.

В числе важных направлений повышения энергоэффективности производственных процессов в Группе ММК – проработка и внедрение соответствующих рационализаторских предложений посредством специального приложения «Платформа энергоменеджмента», реализация малобюджетных высокоэффективных проектов (baby-capex), выполнение обязательств по договорам на оказание энергосервисных услуг. Все это позволяет экономить значительное количество энергоресурсов и получать ежегодно экономический эффект, исчисляющийся сотнями миллионов рублей. Не случайно энергетический менеджмент ПАО «ММК» не раз становился обладателем международной премии Energy Management Insight Awards в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности производства в соответствии с международным стандартом ISO 50001.

Энергетика по праву считается базовой отраслью экономики, без которой немыслимо развитие промышленности и всего народнохозяйственного комплекса. Вся история энергослужбы Магнитки неразрывно связана с судьбой комбината и города. В основе всех производственных достижений ММК лежит четкая и слаженная работа энергетиков, ведь энергия – это сама жизнь.

ММК
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Челябинские волейболистки впервые за 25 лет завоевали бронзу Кубка России

20.12.2022 13:12

Челябинские власти не приняли работы по озеленению проспекта Комарова

20.12.2022 13:06

Экс-директор компании «Монтажник» отправлен в колонию

20.12.2022 12:57

В Челябинской области будут тестировать на грипп, закупаются ПЦР-и экспресс-тесты

20.12.2022 12:54

С бизнес-миссией в Гомеле побывали промышленники Челябинской области

20.12.2022 12:47

Первая победа «Трактора» после паузы в регулярном чемпионате

20.12.2022 12:30

Радио ОЛИМП дарит челябинцам волшебный праздник и доброе новогоднее кино

20.12.2022 12:27

В Челябинской области растет уровень заболеваемости гриппом, доминирует «свиной»

20.12.2022 11:11

«Динамо-Уралочка» из Златоуста победно стартовала в Суперлиге

20.12.2022 11:00

Дело о смерти мужчин в больнице Еманжелинска на личном контроле Бастрыкина

20.12.2022 10:42

Поддержка участников СВО и семей с детьми: «Единая Россия» подвела итоги законодательной работы в 2022 году

20.12.2022 10:31

В Ленинском районе Челябинска закрыли движение трамваев

20.12.2022 10:27

В 2022 году уже 19,8 тысячи семей оформили сертификат на маткапитал

20.12.2022 09:33

Работникам IТ-сферы в Челябинской области будут компенсировать часть процентной ставки по ипотеке

20.12.2022 09:22

Работники органов безопасности отмечают профессиональный праздник

20.12.2022 09:12

Представители ММК снова вписали свои имена в книгу рекордов ГТО

20.12.2022 00:00

Оформление кредитной карты от Тинькофф - ключевые особенности и преимущества услуги

19.12.2022 23:28

Как сократить свои расходы на бензин при помощи кредитной карты

19.12.2022 21:28

Убийца из Карабаша, напавший в суде на полицейских, пока останется в СИЗО

19.12.2022 20:04

Экс-участника проекта «Дом-2» отправили в СИЗО Челябинска

19.12.2022 19:49

В Челябинской области закрыли на карантин 878 классов в 29 школах и полностью 18 школ

19.12.2022 18:44

Анонсы событий и мероприятий на 20 декабря (18+)

19.12.2022 18:37

Челябинской области компенсируют потери от предоставления инвестиционных вычетов

19.12.2022 17:45

Во вторник в Челябинской области – температура понизится, ветер усилится, снег

19.12.2022 16:57

Сбор помощи для участников СВО объединяет все больше жителей Челябинской области

19.12.2022 16:57

Непогода задержала «Ласточку» по пути из Магнитогорска в Челябинск и еще ряд поездов

19.12.2022 16:43

«Уральский диксиленд» на Камчатке

19.12.2022 16:26

В Полетаево двухмесячный домашний щенок погиб от бешенства

19.12.2022 16:01

Исторический момент: делегация Челябинска участвует в Первом съезде РДДМ

19.12.2022 15:13

В Челябинской области усилят обработку дорог противогололедными материалами

19.12.2022 14:46

Челябинская «Единая Россия» провела открытую лекцию по «Зеленой экономике» для молодежи

19.12.2022 14:43

В 2023 году МРОТ в России вырастет до 16 тысяч 242 рублей