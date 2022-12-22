Энергетики ММК отмечают профессиональный праздник

Энергетические службы ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская область) сегодня, 22 декабря, отмечают профессиональный праздник – День энергетика. В этот день в далеком 1920 году был принят знаменитый ленинский план ГОЭЛРО, положивший начало развитию энергетического комплекса страны.

День энергетика – это праздник для более двух тысяч сотрудников подразделений, входящих в структуру управления главного энергетика ПАО «ММК», а также для работников цехов Объединенной сервисной компании, отвечающих за бесперебойную работу энергетического комплекса комбината, без которого просто невозможно функционирование металлургического производства. Как известно, черная металлургия относится к числу наиболее энергоемких производств, а энергозатраты в себестоимости металлопродукции могут составлять до трети.

«Энергетическая служба ММК появилась за год до пуска первой домны. Основные задачи подразделений управления главного энергетика остаются неизменными вот уже более 90 лет – это выработка электроэнергии, тепла и пара; распределение всех видов энергоресурсов, утилизация вторичных ресурсов, решение экологических задач. Энергетическая служба комбината играет важнейшую роль в обеспечении бесперебойной работы агрегатов и производств ПАО «ММК», стабильно снабжая их необходимыми ресурсами - электроэнергией, газом, водой, паром, продуктами разделения воздуха, а город – теплом», - отмечают в управлении информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината.

Энергосистема ММК изначально имела и региональное значение: Магнитогорск - транзитный узел для передачи электроэнергии из системы «Челябэнерго» в южную часть Челябинской области и Башкортостана, из Оренбургской области - в центр России. Большую роль играет энергохозяйство комбината и для энергосистемы 400-тысячного Магнитогорска. Поэтому специалисты УГЭ работают в тесном сотрудничестве с муниципальными предприятиями - трестами «Теплофикация», «Водоканал», «Горэлектросеть».

В настоящее время Магнитогорский металлургический комбинат обладает развитым комплексом энергетических цехов. Он объединяет три собственные электростанции: ТЭЦ, ЦЭС и ПВЭС, суммарной установленной мощностью свыше 650 МВт; кислородно-компрессорное производство, цех электросетей и подстанций, паросиловой и газовый цехи, цех водоснабжения и энергоцех, а также цехи инженерного обеспечения - центр энергосберегающих технологий, электротехническую лабораторию. Развитие каждого из этих звеньев и энергохозяйства в целом позволили обеспечить энергобезопасность предприятия и снизить энергетическую составляющую в себестоимости продукции до мировых показателей.

«Основа всех успехов и достижений энергетиков Магнитки – высококвалифицированный коллектив, характеризующийся высочайшим профессионализмом, неизменным чувством долга, ответственным отношением к делу и преданностью своей профессии. Благодаря самоотверженному труду нескольких поколений энергетиков комбината удается успешно решать задачи по обеспечению работы агрегатов, производственных подразделений и целых производств, развивать энергетические мощности Магнитки, реконструировать энергохозяйство и повышать эффективность его работы», - подчеркивают в управлении информации и общественных связей ММК.

В числе перспективных направлений развития энергетического комплекса ПАО «ММК» - проектируемое строительство и ввод в эксплуатацию паротурбинной электростанции, запланированной в составе комплекса строящейся коксовой батареи №12. Ее оборудование предназначено для приема и передачи пара от установок сухого тушения кокса новой батареи в общие заводские сети и на собственные технологические нужды батареи, а также для выработки электрической энергии и снабжения объектов батареи деаэрированной и охлаждающей водой. Будет создана дополнительная мощность по электроэнергии 40 Мвт (два турбогенератора мощностью 20 МВт каждый за котлами установки сухого тушения кокса). При этом данный способ генерации электроэнергии является бестопливным. В его основе – использование тепла горячего кокса для преобразования воды в пар, который затем поступает в паровые турбогенераторы.

Другой крупный инвестиционный проект в энергохозяйстве комбината – новый кислородный блок. Агрегат производства китайской компании «Hangzhou Oxygen Plant Group» способен производить 60 тысяч кубометров технического кислорода и 60 тысяч кубометров газообразного азота, а также 2,2 тысячи кубометров аргона в час.

«Многие проекты, реализованные в энергохозяйстве комбината, помимо экономического эффекта, имеют и серьезную экологическую составляющую. В качестве яркого примера можно привести завершенный в 2018 году в рамках экологической политики проект по реконструкции системы оборотного водоснабжения с расширением резервуара-охладителя, который позволил полностью прекратить сбросы сточных вод в акваторию Магнитогорского водохранилища на реке Урал, что дало мощный природоохранный эффект», - рассказывают на комбинате.

Одна из ключевых задач энергослужбы ММК – энергосбережение, ставшее особо актуальным в последние годы. В 2020 году приказом генерального директора Павла Шиляева утверждена новая Энергетическая политика ПАО «ММК», стратегической целью которой является снижение затрат на энергоресурсы в себестоимости продукции комбината. Достижению этой цели будут способствовать совершенствование системы контроля за использованием энергетических ресурсов, повышение эффективности использования энергоресурсов на каждом рабочем месте, максимально полное и эффективное использование вторичных энергоресурсов и многое другое.

В числе важных направлений повышения энергоэффективности производственных процессов в Группе ММК – проработка и внедрение соответствующих рационализаторских предложений посредством специального приложения «Платформа энергоменеджмента», реализация малобюджетных высокоэффективных проектов (baby-capex), выполнение обязательств по договорам на оказание энергосервисных услуг. Все это позволяет экономить значительное количество энергоресурсов и получать ежегодно экономический эффект, исчисляющийся сотнями миллионов рублей. Не случайно энергетический менеджмент ПАО «ММК» не раз становился обладателем международной премии Energy Management Insight Awards в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности производства в соответствии с международным стандартом ISO 50001.

Энергетика по праву считается базовой отраслью экономики, без которой немыслимо развитие промышленности и всего народнохозяйственного комплекса. Вся история энергослужбы Магнитки неразрывно связана с судьбой комбината и города. В основе всех производственных достижений ММК лежит четкая и слаженная работа энергетиков, ведь энергия – это сама жизнь.