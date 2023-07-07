Евгений Илле: Необходимо сформулировать и реализовать программу поддержки для производителей стройматериалов

Стимулирование деятельности промышленных предприятий, добывающих и производящих строительные материалы, обсудили на совместном заседании Министерства строительства РФ и общественной организации «Опора России». В обсуждении принял участие председатель комитета Законодательного собрания Челябинской области по экономической политике и предпринимательству Евгений Илле.

«Особое внимание сегодня уделяется поддержке промышленных предприятий. Им предоставляется финансовая, информационно-консультационная помощь, оказывается содействие научно-техническим и инновационным проектам», - отметил Евгений Илле. По его словам, большинство федеральных и региональных мер поддержки распространяется только на предприятия несырьевых отраслей экономики.

«Данный вопрос особенно важен и актуален для предприятий Челябинской области, добывающих камень, песок, щебень, глина, плитняк, гипс. То есть, полезные ископаемые, относящихся к строительным материалам», - пояснил парламентарий. По его мнению, назрела необходимость сформулировать и реализовать программу поддержки со стороны Министерства строительства для производителей строительных материалов.

В настоящее время в Фонде развития промышленности, реализуется 69 видов мер федеральной и региональной помощи. Самые востребованные из них: мероприятия национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», займы Фонда развития промышленности, субсидии.

На заседании также обсудили и логистические вопросы. «Стоимость доставки до объектов строительства трассы М-12 превышает стоимость самого перевозимого материала, - привел пример Евгений Илле. - Вопрос очень актуален для производителей и поставщиков щебня в Челябинской области, осуществляющих железнодорожные перевозки».

Глава комитета Заксобрания предложил рассмотреть возможность субсидирования стоимости железнодорожной перевозки для масштабных федеральных инфраструктурных строительных объектов или рассмотреть механизм предоставления нужного количества полувагонов по фиксированной ставке.