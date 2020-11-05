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Фирма «Мегастрой» сэкономила на асфальте при ремонте дороги в Еткуле

Фото: 
ОНФ
Экономика
Сегодня, 10:49
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Автор: 
Инна Шемаева

Эксперты Общероссийского народного фронта озвучили результаты контрольной проверки работ подрядчика компании «Мегастрой», которая занималась ремонтом дороги в Еткуле (Челябинская область).

Активисты ОНФ добились проведения контрольных вырубок на улице Пионерской в Еткуле. На выезде присутствовали представители министерства дорожного хозяйства и транспорта региона, глава Еткуля и сам подрядчик.

Выяснилось, что подрядчик сэкономил на асфальте, на двух участках его толщина не соответствует нормативам.
Поскольку на контрольном решение по выявленным фактам приняли на месте,  «Мегастрой» обязан в ближайшее время исправить нарушения. Судить о качестве работы в целом можно будет после того, как взятые пробы будут исследованы в лаборатории.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», компания «Мегастрой» сорвала сроки ремонта дороги в Еткуле. Люди рассказали, что рабочие укладывали асфальт на улице Пионерской прямо в снег. При этом сдать работы, которые оцениваются в 17 миллионов рублей, подрядчик был обязан не позднее 27 октября 2020, но этого сделано так и не было.

Ранее эта компания «отличилась» в Челябинске. Она отметилась рядом недоделанных объектов. Речь идет про благоустройство по Новоградскому проспекту и массу недоделанных или откровенно халтурно исполненных переездов через трамвайные пути.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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