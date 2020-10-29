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В Еткуле компания «Мегастрой» сорвала сроки ремонта дороги

Общество
Сегодня, 10:57
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Автор: 
Инна Шемаева

Компания «Мегастрой», которая бросила благоустройство в Челябинске, на этот раз «отличилась» в Еткуле (Челябинская область). Она сорвала сроки ремонта работа дороги в этом населенном пункте. Активисты Общероссийского народного фронта требуют призвать недобросовестного подрядчика к ответу.

Скандальный подрядчик ООО «Мегастрой», который известен в Челябинской области тем, что систематически нарушает условия контрактов и нередко не доводит до конца начатые работы, вновь отметился грубыми нарушениями. Компания до сих пор не доделала ремонт дороги в селе Еткуль, несмотря на то что срок исполнения обязательств истек.

«Люди рассказали, что рабочие укладывали асфальт на улице Пионерской прямо в снег. По состоянию на 28 октября данный участок был отремонтирован лишь наполовину, дорожная техника не работала, рабочих на месте не оказалось. Вместо специальных дорожных знаков ООО «Мегастрой» использует самодельные конструкции из бревен. При этом сдать работы, которые оцениваются в 17 миллионов рублей, подрядчик был обязан не позднее 27 октября 2020», - эксперт регионального отделения ОНФ в Челябинской области Олег Гудимов.

Эксперты ОНФ настаивают на проверке компании «Мегастрой». Они уже обратились к непосредственному заказчику – администрации Еткульского района.  Общественники также подчеркивают, что чиновники должны принять строгие меры в отношении исполнителя за сорванные сроки и несоблюдение культуры производства дорожных работ.

«Пока глава Еткульского района демонстрирует безразличие. В случае если реакции заказчика на выявленные нарушения не последует, общественники намерены обратиться в надзорные органы», - добавил Олег Гудимов.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в Челябинске компания «Мегастрой» отметилась рядом недоделанных объектов. Речь идет про благоустройство по Новоградскому проспекту и массу недоделанных или откровенно халтурно исполненных переездов через трамвайные пути.

К примеру, остановочный пункт «Свинокомплекс», где исполнитель забросил начатое благоустройство и оставил грязь и разруху вместо обещанного тротуара.

Напомним, в отношении компании «Мегакстрой», работы по благоустройству города который не выполнил до конца, власти Челябинска приняли меры.

ООО «Мегастрой» в ближайшее время пополнит реестр недобросовестных поставщиков. Соответствующую процедуру против недобросовестного подрядчика запустил комитет дорожного хозяйства администрация.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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