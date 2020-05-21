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Генеральный директор ЧЦЗ возглавил Общественный Совет при министерстве промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области

Экономика
Сегодня, 12:27

На состоявшемся в Челябинске первом заседании  Общественного Совета при министерстве промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области его председателем избран директор, председатель правления входящего в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании ПАО «Челябинский цинковый завод» Павел Избрехт.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе по связям с общественностью ПАО «ЧЦЗ», в состав Совета вошли известные промышленники Челябинской области, представители общественных организаций и научного сообщества региона. Участники первого заседания обсудили план работы на 2020 год. В частности, принято решение на базе Общественного совета организовать горячую линию по консультированию промышленных предприятий по банковским продуктам.

По словам Павла Избрехта, очень важно, чтобы новый Общественный Совет от имени южно-уральских промышленников выступал с  инициативами, рекомендациями, выносил на обсуждение различные актуальные вопросы. Сегодня одна из самых важных задач – меры содействия промышленным предприятиям в преодолении последствий распространения новой коронавирусной инфекции. В этой связи промышленники Челябинской области уже выдвинули ряд инициатив.

 

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