23.06.2023
Госкомпания продает участок в лесном массиве под Миассом и здания в Челябинске
23.06.2023
В Челябинске благоустройство дворов по нацпроекту выполнено на две трети
23.06.2023
В Челябинске более 13% проб холодной воды и 28,6% горячей не соответствовало нормативам
23.06.2023
Аспиранты ЮУрГГПУ из Китая успешно защитили кандидатские диссертации
23.06.2023
В Кусе полицейские смогли задержать курьера мошенников
23.06.2023
Герои сказки расскажут челябинским школьникам, как обращаться с газовыми приборами
Госкомпания продает участок в лесном массиве под Миассом и здания в Челябинске
В Челябинской области появится еще 20 стационарных постов фотовидеофиксации
23.06.2023
В Челябинской области в День памяти и скорби проходят памятные акции
22.06.2023
В России 22 июня – День памяти и скорби
22.06.2023
Сегодня - День летнего солнцестояния
21.06.2023
Студенты ЧелГУ теперь тоже смогут получить военный билет во время учёбы
20.06.2023