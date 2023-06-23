Госкомпания продает участок в лесном массиве под Миассом и здания в Челябинске

Акционерное общество «Дом.РФ» выставила на торги два объекта в Челябинской области – комплекс зданий в Курчатовском районе Челябинска и земельный участок в лесном массиве под Миассом, сообщает пресс-служба компании.

На продажу выставлен участок в лесном массиве площадью 37,7 гектара, расположенный на территории опережающего социально-экономического развития «Миасс». Участок подходит для размещения производственного комплекса. Доехать до него из города Миасса по грунтовой дороге, время в пути – 20 минут.

В Курчатовском районе Челябинска (на территории строящегося района Краснопольская площадка) продают имущественный комплекс, включающий участок площадью 0,2 гектара и трехэтажное здание площадью 1,14 тысячи квадратных метров (улица Профессора Благих, 83А). Объект окружен многоквартирными жилыми домами, магазином продуктов, парковками, детскими и спортивными площадками. Рядом - действующий детский сад.

В «Дом.РФ» отмечают, что имущество может быть использовано под размещение арендного бизнеса, административно-офисных помещений, торгово-досугового центра или объекта образования. Кроме того, возможен демонтаж здания и новое строительство. Ранее зданием, которое никогда не работало, управлял Челябинский государственный университет.

Аукционы по этим продаже этих объектов назначены на 21 июля. Заявки на участие принимаются до 17 июля.

ДЛЯ СПРАВКИ

Акционерное общество «ДОМ.РФ» - финансовый институт, занимающийся развитием рынка жилья в России. Компания работает в нескольких направлениях: развитие рынка ипотеки и ипотечных ценных бумаг, вовлечение в оборот неэффективно используемых федеральных земель, формирование комфортной среды в городах, создание уполномоченного банка в сфере жилищного строительства, гарантии по кредитам застройщикам при переходе на проектное финансирование, исследование рынков жилья и ипотеки, формирование и развитие цивилизованного рынка арендного жилья в России.