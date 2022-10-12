В 2023 году в Челябинской области заработает Единая ипотека со сниженными ставками

В 2023 году в Челябинской области и еще в 13 субъектах РФ планируется запуск Единой ипотечной программы. Об этом на Всероссийском онлайн-марафоне «Ипотека-2022: новые правила и возможности» рассказал заместитель директора подразделения ДОМ.РФ «Государственные программы в жилищной сфере» Сергей Овсянкин.

Механизм позволит существенно снизить ставки по кредитам за счет объедения федеральных программ, таких как «Льготная», «Семейная», и «IT-ипотека», операторами которых является ДОМ.РФ, с дополнительной субсидией со стороны регионов, сообщает ДОМ.РФ.

«Сегодня специалисты ДОМ.РФ и представители субъектов РФ разрабатывают необходимую нормативную базу для запуска Единой ипотеки. Также активно прорабатывается вопрос финансирования со стороны региональных властей, - отметил Сергей Овсянкин. - Уверен, что в 2023 году универсальная программа господдержки от ДОМ.РФ будет запущена не только в обозначенных регионах, но к ней присоединяться и остальные субъекты».

Программа реализуется на специальной платформе Единой информационной системы жилищного строительства (наш.дом.рф).

На сегодняшний день к реализации программ уже присоединились четыре банка — Банк ДОМ.РФ, ВТБ, Сбербанк и Московский индустриальный банк.

Для оформления кредита по Единой ипотеке нужно обратиться в банк или уполномоченную регионом организацию с пакетом документов. Они передаются в ДОМ.РФ, который принимает решение о соответствии заявителя требованиям программы. После этого ДОМ.РФ подтверждает право на получение льготного ипотечного кредита, гражданин дистанционно активирует электронное свидетельство и обращается с ним в банк для оформления льготного кредита.