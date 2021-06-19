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18.06.2021

В поселке Роза построят храм в честь великомученика и целителя Пантелеимона
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Группа ВТБ: льготная ипотека сохранит актуальность в Челябинской области

Экосистема недвижимости ВТБ «Метр квадратный» проанализировала потенциальный спрос на льготную ипотеку в регионах России после первого июля.  По оценке аналитиков, программа сохранит особую значимость в 24 регионах, в том числе в Челябинской области. Еще более чем в 30 субъектах она будет актуальна для клиентов с первым взносом до 25%.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ВТБ (ПАО), согласно предложению президента России, льготная ипотека для приобретения жилья в новостройках может быть продлена до первого июля 2022 года с обновленными условиями, включая снижение максимальной суммы кредита до трех миллионов рублей для всех регионов и повышением ставки до 7%.

В соответствии с данными Банка России, средний размер ипотеки на первичном рынке по всей стране вырос с начала года по апрель на 15%, до 3,9 миллиона рублей. В разрезе конкретных регионов средний чек до трех миллионов рублей зафиксирован в 24 субъектах РФ, которые характеризуются сравнительно невысокой стоимостью недвижимости или широким предложением на рынке.

Среди них – Алтайский край, Республика Алтай, Курганская и Псковская области (2,3 миллиона рублей), Ульяновская область (2,4 миллиона рублей), Воронежская, Оренбургская и Рязанская области (2,5 миллиона рублей), Удмуртская Республика (2,6 миллиона рублей), Вологодская, Калининградская, Пензенская, Ростовская, Челябинская области, Краснодарский край и Республика Марий Эл (2,7 миллиона рублей), Кировская и Самарская области, Чувашская Республика (2,8 миллиона рублей), Республика Башкортостан, Республика Карелия, Пермский край, Свердловская и Тамбовская области (2,9 миллиона рублей).

Кроме того, еще более чем в 30 субъектах России средний размер кредита на новостройки составляет от трех до 3,5 миллиона рублей. Для заемщиков из этих регионов госпрограмма останется выгодным решением в случае готовности оплатить до 25% стоимости объекта из собственных средств, а остальную сумму оформить по льготной программе.

«На сегодняшний день на регионы со средним чеком по ипотеке до 3 млн рублей приходится около трети сделок на первичном рынке. Мы считаем, что в новых условиях эта доля может вырасти за счет того, что крупные девелоперы частично переориентируют свое внимание из мегаполисов на региональные рынки. Это поможет увеличить объем ввода жилья и, надеемся, стабилизировать цены за счет усиления конкуренции и появления большого числа новых объектов», - комментирует Вячеслав Дусалеев, генеральный директор компании «Метр квадратный» (входит в Группу ВТБ).

По словам топ-менеджера, в меньшей степени новые условия программы будут актуальны для столичных рынков, где средний размер ипотечного кредита давно превышает обозначенные три миллиона рублей. На Москву и Санкт-Петербург совокупно приходится более четверти первичного рынка России, однако общий уровень продаж, по мнению М2, до конца года сохранится на высоком уровне. В первую очередь – за счет большого объема уже выведенных на рынок объектов недвижимости, а также традиционного роста спроса в осенне-зимний период.

ВТБ
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В четверг в Челябинской области – жара, ливни, грозы, град

17.06.2021 10:21

Южноуральцев предупреждают о погодных рисках

17.06.2021 10:00

АШАН запускает программу лояльности в Челябинске

17.06.2021 09:44

Общественники Златоуста заявили об участии покойников в голосовании за смену «управляйки»

17.06.2021 09:34

«Зигальга» приглашает своих гостей к совместному наведению чистоты

17.06.2021 09:30

В Челябинской области за минувшие сутки утонули два человека

17.06.2021 09:21

В Челябинске сообщили об отключении светофоров на Комсомольском проспекте

17.06.2021 09:16

На Семибратке «Таганая» началось оформление бренд-зоны

16.06.2021 21:41

Экс-полицейский из Чебаркуля, обвиняемый в сексуальных домогательствах, останется под арестом

16.06.2021 20:00

Анонсы событий и мероприятий на 17 июня

16.06.2021 19:58

Афиша мероприятий на 17 июня