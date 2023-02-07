Индустриальный парк ММК демонстрирует уверенный экономический рост

Индустриальный парк ММК (Магнитогорск, Челябинская область) и его резиденты, обеспечивающие работу системообразующих предприятий из разных отраслей промышленности, демонстрируют уверенный экономический рост.

Объем отгруженной резидентами продукции стабильно увеличивается с каждым годом - несмотря на непростую экономическую ситуацию. Так, в 2022 году он прибавил 38 процентов и составил свыше пяти миллиардов рублей. Инвестиции резидентов выросли более чем в два с половиной раза по отношению к предыдущему году и достигли 667 миллионов рублей.

«За шесть лет работы парка совокупный объем инвестиций резидентов в собственное развитие превысил полтора миллиарда рублей. При этом на один рубль вложений в инфраструктуру со стороны индустриального парка приходится 3,6 рубля со стороны резидентов, что говорит о высокой степени доверия к управляющей компании и уверенности в перспективах дальнейшего роста», - сообщили в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК».

В настоящий момент в парке работает 42 компании, при этом текущий уровень заполняемости площадки составляет 83 процента. Такой уровень стал возможным благодаря высокой степени готовности промышленной инфраструктуры и привлекательной системе налоговых льгот, которые обеспечивают инвестиционную привлекательность площадки.

На сегодняшний день в индустриальном парке ММК создано свыше тысячи рабочих мест. Занятость демонстрирует ежегодный рост как за счет открытия новых предприятий, так и благодаря расширению существующих резидентов.

В национальном отраслевом рейтинге индустриальный парк ММК является безусловным лидером в Уральском федеральном округе и занимает вторую строчку в РФ в своей категории.

СПРАВКА

ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК» – дочернее предприятие ПАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ». Площадка индустриального парка представляет собой готовый имущественный комплекс площадью 65 гектаров со всей инженерной инфраструктурой, развитой железнодорожной сетью – здесь созданы все условия для быстрого старта практически любого нового производства.

Парк прошел аккредитацию в министерстве промышленности и торговли Российской Федерации, что дает возможность инвесторам применять систему налоговых льгот.