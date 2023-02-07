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Консультация юриста: увольнение на испытательном сроке
07.02.2023
Индустриальный парк ММК демонстрирует уверенный экономический рост
07.02.2023
Содержание улично-дорожной сети
07.02.2023
Челябинские таможенники оставили россиян без орехов
07.02.2023
«Уральский вальс» закружит челябинцев
07.02.2023
В Челябинской области иномарка врезалась столб, пассажирку зажало внутри
Индустриальный парк ММК демонстрирует уверенный экономический рост
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Юные дарования Магнитки ждет очередное «IT-отражение»
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Павел Шиляев рассказал об огромном интересе к ММК со стороны туристов
03.02.2023
Потребители высоко оценивают широту продуктовой линейки ММК-МЕТИЗ
03.02.2023
В Магнитогорске планируют открыть Центр помощи детям с ментальными особенностями развития
Движение «Урал – фронту» открыло крайне важный сбор помощи участникам СВО
06.02.2023
Жители Кунашака: Нас подтапливает всё больше и больше
03.02.2023
Первые четыре боевых робота «Маркер» из Магнитогорска прибыли в Донбасс
02.02.2023
Жители Чурилово обеспокоены планами по закрытию детской поликлиники
02.02.2023
Жители Тугайкуля просят убрать лесопилку подальше от новой школы и их домов
02.02.2023