Индустриальный парк ММК признан одной из лучших инвестиционных площадок страны

ММК-Индустриальный парк (Магнитогорск, Челябинская область) подтвердил лидирующие позиции в рейтинге лучших инвестиционных площадок страны.

По итогам ежегодной оценки рейтинговым агентством «ЭКСПЕРТ-УРАЛ» ООО «ММК-Индустриальный парк» заняло второе место в категории «Площадки, расположенные в зоне до 250 км от центров экономического роста».

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», рейтинг составляется седьмой год подряд с целью оценки инвестиционной привлекательности индустриальных парков и особых экономических зон для потенциального инвестора на основе двух самостоятельных параметров: уровня клиентоориентированности менеджмента площадки и степени ее инвестиционного потенциала.

За семь лет существования ООО «ММК-Индустриальный парк» удалось достичь максимальных для Российской Федерации показателей по уровню клиентоориентированности, что соответствует стратегии развития Группы компаний ПАО «ММК».

По словам генерального директора Магнитогорского металлургического комбината Павла Шиляева, индустриальный парк является эффективным инструментом поддержки и развития среднего и малого бизнеса на Южном Урале.

«Особенно это важно сейчас, так как это еще и один из инструментов для импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета страны», – подчеркнул Павел Шиляев.

На сегодняшний день на площадке индустриального парка работает 45 предприятий, 19 из которых занимаются промышленным производством. Текущий уровень заполняемости площадки составляет 83 процента.

В 2022 году объем отгруженной резидентами парка продукции увеличился на 38 процентов и превысил пять миллиардов рублей. Данный показатель демонстрирует стабильный рост, начиная с открытия индустриального парка в 2016 году. Объем инвестиций в развитие производства составил 667 миллионов рублей. С 2016 года совокупный объем инвестиций резидентов в собственное развитие превысил полтора миллиарда рублей. При этом на один рубль вложений в инфраструктуру со стороны индустриального парка приходится 3,6 рубля со стороны резидентов, что говорит о высокой степени доверия к управляющей компании и уверенности в перспективах дальнейшего роста.

На площадке создано свыше тысячи рабочих мест. Занятость ежегодно увеличивается за счет как привлечения новых, так и расширения существующих резидентов. Положительная динамика подтверждает стабильное развитие компаний-резидентов, для которых были созданы комфортные условия, в том числе за счет внедрения в 2016 году системы региональных и муниципальных льгот.

«Вторая строчка в национальном рейтинге среди индустриальных парков, расположенных в радиусе до 250 километров от центра экономического роста, – высокая оценка системной работы всего коллектива ООО «ММК-Индустриальный парк» и подтверждение правильности выбранного курса, которому мы намерены следовать и в дальнейшем», – отметил директор ООО «ММК-Индустриальный парк» Владимир Дрёмов.

СПРАВКА

ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК» – дочернее предприятие ПАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ». Парк был основан в 2016 году на промышленной площадке бывшего калибровочного завода. Руководство ММК приняло решение предоставить освободившиеся площади бывшего завода резидентам, готовым развивать здесь промышленный бизнес. Общая площадь комплекса – 65 гектаров с развитой инженерной инфраструктурой и железнодорожной сетью, а также всеми условиями для быстрого старта практически любого нового производства.