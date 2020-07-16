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«Интерсвязь» обеспечивает качество связи жителям деревень и дачных поселков Челябинской области

Экономика
Сегодня, 11:17

Компания «Интерсвязь» (Челябинская область) продолжает реализацию собственного проекта по цифровизации Уральского федерального округа. Благодаря инвестициям в строительство сетей по технологии PON жителям небольших населенных пунктов и даже дачных кооперативов доступен весь спектр телекоммуникационных услуг.

Ещё несколько лет назад понятия «хороший Интернет» и «жизнь вне крупного города» были практически несовместимы. Жители малых населённых пунктов могли довольствоваться только нестабильным уровнем приёма антенн аналогового телевидения

и слабым сигналом мобильных телефонов. Дачники могли только мечтать о такой роскоши, как просмотр ролика с Youtube или любимого ток-шоу по ТВ.

Теперь цифровое неравенство активно устраняется. Компания «Интерсвязь» ещё семь лет назад направила усилия своих лучших технических специалистов и проектировщиков для создания мощнейшей сети связи для частных домовладений – причём во всех регионах своего присутствия. Значительный – даже по меркам федеральных операторов – объём собственных вложений, стратегическое планирование и постоянное совершенствование технологий позволили в полной мере реализовать замысел: интернет должен следовать за людьми, а не наоборот.

Подключение частных домовладений происходит по технологии PON: точно так же, как и в многоэтажках, к жилищу тянется оптоволоконная сеть. Скорость и надёжность сигнала ничем не уступает большим городам.

На сегодняшний день по PON-технологии к услугам компании «Интерсвязь» подключены более 200 тысяч домохозяйств в 200 малых населённых пунктах регионов присутствия.

Только в текущем году возможность стать абонентами компании – а следовательно, повысить качество жизни – получили жители 52 посёлков, деревень, СНТ и частного сектора. В планах – ещё несколько десятков населённых пунктов и садовых товариществ до конца года.

«Основополагающий принцип интернета и вообще цифрового мира – это его всеобщность и доступность. Поэтому ликвидация цифрового неравноправия – не только наш значимый

инвестиционный проект, но и важная социальная миссия. Для нас это стало настоящим вызовом: предоставить блага цивилизации тем людям, которые живут не в мегаполисе, – комментирует ситуацию генеральный директор компании «Интерсвязь» Эдуард Калинин. – Одной из ключевых задач стала оптимизация стоимости подключения, потому что лишь единицы могут отдать порядка десяти тысяч рублей на эти цели. Мы нашли оптимальное решение: само подключение к сети «Интерсвязь» по технологии PON практически во всех населённых пунктах бесплатное».

Прекрасно понимая, насколько сильно отличаются образ жизни и предпочтения жителей небольших деревень и любителей садоводства, компания «Интерсвязь» разработала широкую линейку тарифов. Например, всё больше людей отдают предпочтение услуге «только Интернет», сознательно не подключая кабельное телевидение: ведь в Сети сейчас есть буквально всё. Поэтому и любители интернет-сёрфинга, и работающие на удалёнке на даче, и фанаты телевещания найдут выгодный для себя пакет сервисов.

 

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