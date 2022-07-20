20.07.2022
Челябинский цинковый завод отметил День металлурга
20.07.2022
Южноуральцев просят помочь восстановить храм, пострадавший от пожара
20.07.2022
СК занимается гибелью девочки в Миассе
20.07.2022
ВТБ прогнозирует рост портфеля рублевых сбережений на 20% до конца года
20.07.2022
Каждый четвертый кредит клиенты ВТБ оформляют на китайские автомобили
20.07.2022
«Уральская кузница» наградила металлургов за высокие достижение в труде
Каждый четвертый кредит клиенты ВТБ оформляют на китайские автомобили
20.07.2022
ВТБ прогнозирует рост портфеля рублевых сбережений на 20% до конца года
19.07.2022
ВТБ запустит трансграничные переводы по номеру телефона
15.07.2022
ВТБ снизил ставки по залоговым автокредитам
12.07.2022
ВТБ: спрос на загородную недвижимость вырос на 50%
С 20 июля трамваи будут брать и высаживать пассажиров на перекрестке Цвиллинга и Тимирязева
19.07.2022
Курчатовский район активизировал борьбу с несанкционированными свалками
19.07.2022
Почему в Челябинской области буксует мусорная реформа: в «мусорном» тупике оказались Касли
18.07.2022
Сергей Авдеев: В Челябинске разрабатывают проектную документацию на ремонт «Сказа об Урале»
18.07.2022
Из Челябинска батальон резерва контрактников «Южноуралец» отправился на Украину
15.07.2022