Клапаны ПГВУ «Пауэрз» повысят производительность линий «Воронежсинтезкаучук»

В рамках модернизации российского производителя АО «Воронежсинтезкаучук» выполняется строительство котла – утилизатора, куда будут установлены клапаны ПГВУ производства «Пауэрз»

АО «Воронежсинтезкаучук - дочернее предприятие нефтехимической компании "СИБУР", один из крупнейших производителей высококачественных каучуков, латексов и термоэластопластов в России. Основные потребители каучука – производители ведущих мировых марок шин.

Программа реконструкции инициирована в 2019г. Строительство котла - утилизатора и модернизация линий транспортировки дымовых газов, куда и будут установлены клапаны ПГВУ «Пауэрз» – приведет к повышение энергоэффективности работы, увеличит выпуск продукции более чем в 3 раза, к тому же учитывает все современные требования защиты окружающей среды.

Элементы системы котла-утилизаторана подобных производствах, ввиду работы с агрессивными средами и высокими температурами, имеют малый ресурс. Именно поэтому центральным критерием выбора оборудования для новой площадки стало использование в разработках последних мировых технологических достижений.

Предварительным этапом в заключении контракта на выбор поставщика стала организация конкурентной процедуры закупки, в которой к поставляемому оборудованию и документации в целом выдвигались очень серьезные технические требования. В том числе, связанные с необходимостью работы оборудования на взрывоопасном объекте.

Конструктивные особенности клапанов ПГВУ согласовывались между «Пауэрз» и «Воронежсинтезкаучук» на протяжении 4 месяцев.Специалисты «Пауэрз» получили право на подписание контракта, доказав свою экпертность на двухстороннем совещании всех технических нюансов поставки на площадке принимающей стороны в городе Воронеж.

Реализация проекта была осуществлена в предельно сжатые сроки. Партия из 8 прямоугольных клапанов ПГВУ сечением 1100х800 мм и 1500х1200 мм была изготовлена в течение 30 дней и отгружена в ноябре текущего года. Каждый клапан ПГВУ согласно проектной спецификации оснащен уникальным приводом российского производителя, который выполняет все технические требования заказчика.

По итогам поставки «Пауэрз» заключил контракт на разработкуизготовление клапанов ПГВУ для строительства 2 очереди утилизационных установок. Поставка запланирована в 1 месяце 2020 года.