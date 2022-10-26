26.10.2022
Клиенты ВТБ разместили на вкладах свыше четырех миллиардов юаней
26.10.2022
Полицейские Еткуля помогли вернуться домой потерявшейся 90-летней бабушке
26.10.2022
Новые правила для абитуриентов разъяснили в Челябинской области
26.10.2022
Жилой дом на улице Николая Кузнецова украсил портрет легендарного советского разведчика
26.10.2022
Педагога из Челябинска «развел» на деньги «полицейский» из Москвы
26.10.2022
В Челябинске наградили актеров, победивших в фестивале-конкурсе имени Милосердова
Клиенты ВТБ разместили на вкладах свыше четырех миллиардов юаней
25.10.2022
ВТБ запустил собственный сервис трансграничных переводов по номеру телефона
24.10.2022
ВТБ: россияне оплачивают безналично 80% покупок
21.10.2022
Клиенты ВТБ направили 15 миллиардов рублей маткапитала на ипотеку
21.10.2022
ВТБ предоставляет отсрочку по кредитам мобилизованным предпринимателям
Южноуральские аграрии собрали рекордный урожай зерна
26.10.2022
Челябинцы требуют назвать адреса бомбоубежищ, но это государственная тайна
26.10.2022
В Каслях восстанавливают исторически ценное здание бывшего госпиталя
25.10.2022
Нюансы частичной мобилизации в Челябинской области обозначил Андрей Максуров
24.10.2022
На северо-западе Челябинска открывают движение по двум новым дорогам
24.10.2022