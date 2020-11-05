КМЭЗ усовершенствовал производство медной катанки

Кыштымский медеэлектролитный завод (АО «КМЭЗ», г. Кыштым, Челябинская область, входит в Группу «Русская медная компания») внедрил новые технологии и материалы в цехе производства медной катанки. В подразделении запущена современная аспирационная система, апробировано новое огнеупорное покрытие и усовершенствована программа учета загрузки сырья.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе РМК, новая аспирационная система сделала производство более эффективным и экологически безопасным. Установка позволяет улавливать избытки сажи, которую используют для защиты оборудования от налипания горячего медного расплава в процессе прокатки. Смонтированный агрегат эффективно собирает сажу, связывает ее с влагой и в жидком состоянии выводит в замкнутый цикл оборота воды для дальнейшего использования в технологическом процессе.

В ходе планового ремонта шахтной и раздаточной печей в цехе медной катанки произведена замена футеровки. Впервые предприятие купило для этих целей 40 тонн специального, более устойчивого к высоким температурам кирпича у нового производителя: не в США, как раньше, а в Швеции. Первые же дни работы показали, что данный вид огнеупора обладает более низкой теплопроводностью, чем прежний. Благодаря этому достигается экономия газа.

Также на предприятии опробован модернизированный модуль программы учета загрузки сырья. Это повысило точность учета и положительно сказалось на эффективности управления технологическим процессом.