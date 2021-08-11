Кому в Челябинске готовы платить 180 тысяч рублей в месяц

Составлен ТОП-5 привлекательных предложений работодателей в Челябинске. Соискатели могут претендовать на зарплату 180 тысяч рублей.

Исследование рынка труда южноуральской столицы провел сервис SuperJob.

«В Челябинске больше всего готовы платить ведущему Java-разработчику. Работодатель предлагает зарплату от 180 тысяч рублей, работу как в офисе, так и удаленно, гибкое начало рабочего дня, отсутствие дресс-кода, подарки детям к новому году и выплаты к значимым датам», - рассказали в пресс-службе SuperJob.

На втором месте находится вакансия руководителя производства стеклодеталей. Зарплата - 120 тысяч рублей в месяц. Будущему сотруднику могут также предоставить жилье.

На третьем месте вакансия с зарплатой в сто тысяч рублей. Работодатель ищут руководителя отдела продаж с корпоративными клиентами.

На четвертом месте находится вакансия оператора лазерной резки с зарплатой 70 тысяч рублей, а на пятом - вакансия директора магазина крупной ритейл-сети с зарплатой до 67 тысяч рублей.