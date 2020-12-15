Корпоративы на любой вкус!

Группа компаний Мегаполис предлагает банкетные площадки для компаний от 3-х человек!

Разные форматы проведения праздника и кухни на любой вкус ждут Вас, Ваших коллег и друзей в заведениях:

Meet.Point, Караоке, Домашний ресторан «Брудершафт», Бар «Потерянное общество», Ирландский паб Dublin, ROXY BAR, D-club, Боулинг и другие.

А также действует актуальное на сегодняшний день предложение — доставка банкетных блюд! На случай, если вы решили устроить празднование в офисе, мы осуществим бесплатную доставку по меню.

Выбирайте праздник по душе!

Бонус для гостей Домашнего ресторана «Брудершафт»:

при заказе предновогоднего вечера для компании - поездка на колесе обозрения 360° в подарок для каждого гостя!

Подробности в отделе банкетов: 247-92-94.

Свердловский пр., 51А.