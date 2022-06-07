07.06.2022
Николай Валуев сыграет в футгольф с челябинскими депутатами
07.06.2022
В Челябинской области поезд столкнулся с бульдозером, произошел сход вагонов
06.06.2022
В Челябинске продлили ограничение движения «пятерки» и «шестерки» по улице Горького
06.06.2022
Анонсы событий и мероприятий на седьмое июня
06.06.2022
Во вторник в Челябинской области тепло, ветрено, местами дожди
06.06.2022
На бесплатные поездки ветеранов на такси выделят по три тысячи рублей на человека
КСП Челябинской области: Ключевая ставка может снизиться до 10%
03.06.2022
КСП оценит инициативное бюджетирование в Челябинской области
02.06.2022
Аудиторы проводят контрольные обмеры на автодорогах Челябинска и Магнитогорска
27.05.2022
КСП: Банк России удивил новым размером ключевой ставки, но возможна коррекция
26.05.2022
КСП Челябинской области: Ключевая ставка может снизиться до 12%
Будущее недостроя рядом с торговым центром в Челябинске остается туманным
06.06.2022
Что такое солидЕн, или Плод «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет»
05.06.2022
В Челябинске прошла творческая встреча с артистами Ленкома
05.06.2022
Защитники челябинского леса подали уведомление на проведение митинга
04.06.2022
Защитники челябинского леса на Тополинке заявили о намеренном затягивании дела в суде
03.06.2022