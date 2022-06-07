КСП Челябинской области: Ключевая ставка может снизиться до 10%

Банк России может снизить размер ключевой ставки до 10 % и ниже. Такой прогноз дала Контрольно-счетная палата региона в преддверии внеочередного заседания Совета директоров Центробанка, которое состоится в предстоящую пятницу, 10 июня.

«В прошлый раз мы прогнозировали снижение ключевой ставки до 12%, однако Банк России пошёл дальше приятно удивив, снизив ее до 11%, - сообщает УСП в своем телеграм-канале. - В этот раз наш прогноз итога заседания руководства Банка России - 10%, но допускаем и более радикальные действия».

В КСП пояснили, бизнесу и экспортерам необходимо переориентироватся с запада на другие рынки. А для этого нужны большие деньги. При этом повышения спроса на товары, услуги и работы для поддержки экономики не предвидится, так как население начинает переходить к модели сбережений имеющихся доходов и сокращения второстепенных расходов. В такой ситуации бизнес нуждается в заёмных средствах.

«Когда предпринимателям кредитного плеча станет достаточно для ведения деятельности и финансирования будущих проектов, тогда и закончится снижение ключевой ставки Банком России», - прогнозируют в КСП.

В ведомстве подчеркивают, что резкое смягчение может привести к ускорению инфляции.

Напомним, с 28 февраля 2022 года размер ключевой ставки находился на рекордном уровне в 20%. С 11 апреля 2022 года решением Центробанка ключевая ставка была снижена на 300 базисных пунктов, до 17% годовых, с 29 апреля еще на три процентных пункта – до 14% годовых, с 27 мая – до 11%.

Колебание ключевой ставки привело к сильному росту ставок по депозитам. Сегодня регистрируется снижение ставок по вкладам. Пиковое значение максимальной процентной ставки по вкладам в 2022 году наблюдалось в первой декаде марта – она достигла 20,51%.

На конец мая средняя максимальная процентная ставка (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц, составила 9,845%у (рост с начала года на 2,107%).

На сегодняшний день ТОП-10 наиболее крупных банков в Челябинской области дают следующие предложения по вкладам (со сроком на один месяц):

- Газпромбанк до 15%;

- Челябинвестбанк до 13%;

- Росбанк до 12%;

- ВТБ до 11%;

- ПочтаБанк до 11%;

- Совкомбанк до 11%;

- Россельхозбанк до 11%;

- Сбербанк до 11%;

- Челиндбанк до 10,2%;

- ОТПБанк до 7%.