КСП Челябинской области за полгода выявила 465 нарушений в сфере госзакупок

За первое полугодие 2020 года Контрольно-счетная палата Челябинской области выявила 465 случаев нарушения законодательства в сфере закупок в ходе проведения контрольных, экспертно-аналитических мероприятий.

По данным КСП региона, за первые шесть месяцев текущего года объем госзакупок в 1,2 раза превысил показатели 2019 года и составил 48,5 миллиарда рублей.

Аудиторы назвали типичные нарушения, допускаемые в ходе госзакупок. Нарушались условия реализации контрактов (договоров). Установлено 288 фактов нарушения, из них по 29 контрактам нарушены сроки реализации (своевременность расчетов). Вместе с тем нарушение сроков оплаты по контракту влечет административную ответственность, а также риск причинения ущерба в случае взыскания неустойки, подчеркивают в КСП.

Выявлены также невключение в контракт обязательных условий и неправомерное внесение изменений в контракт (в том числе изменение порядка и сроков оплаты по контракту, а также размера авансового платежа). По второму объем нарушений превысил 92 миллиона рублей.

Кроме того, по ряду контрактов к нарушителям его условий не применялись меры ответственности, в том числе взыскание неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного поставщика (подрядчика, исполнителя). Сумма невзысканных штрафных санкций по контрактам составила порядка 28 миллионов рублей.

В ряде случаев не соблюдались требования к содержанию документации (извещения) о закупке (выявлено 44 таких нарушения).

По итогам проведенного аудита в сфере закупок Контрольно-счетной палатой направлено 14 представлений объектам контроля и шесть обращений в правоохранительные органы.