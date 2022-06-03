КСП оценит инициативное бюджетирование в Челябинской области

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Все города
Челябинск
Южноуральск
Трехгорный
Миасс
Магнитогорск
Златоуст
Аша
Екатеринбург
Еткульский район
Карабаш
Карталы
Касли
Катав-Ивановск
Копейск
Коркино
Кыштым
Москва
Нагайбакский район
Нязепетровск
Озерск
Сатка
Саткинский район
Снежинск
Троицк
Усть-Катав
Чебаркуль
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
коронав
Протесты медиков
Дело Продкорпорации
Коррупция в филиале ЧелГУ
Наркотики
Сельское хозяйство
Мусор
Педофилы
Банкротство Уралбройлер
Паводок
Спецоперация на Украине
Дело Александра Путина
День редких заболеваний
Зеленая революция
Транспорт
Дело Корецкого
Коронавирус
На житейских перекрестках
Дело Артура Дамерта
Борьба с наркотиками
Глазами краеведа
Война в Сирии
Экспедиция ЧелГУ
Выборы мэра
Голодовка в Розе
Картина маслом
Дело Извекова
Арест Юрия Серебренникова
Пригородные поезда
ЕГЭ
Жизнь на минималках
Детское питание
ЗСО
Переселение поселка Роза
Выборы в Госдуму
Банкротство ЗМЗ
Физкультминутки
Метро в Челябинске
Здоровье
АгроПлюс
Дороги
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
На житейских перекрестках
Дело Скрынника
Образование
Дело Александра Макарова
С добрым утром, Урал!
Спецоперация на Украине
Крещение
Анонсы
Транспорт
Челябинск минирование
Дело Виктора Щекотова
Здоровье
День Победы
Дороги
Дело Извекова
Глазами краеведа
Коррупция в филиале ЧелГУ
коронав
Арест Николая Сандакова
Автовокзал Челябинск
Пригородные поезда
Арест Лемешевского
Детское питание
Протесты медиков
Дело Продкорпорации
ЖКХ
Физкультминутка
Экспедиция ЧелГУ
Арест Васькова
Наркотики
Дело Дмитрия Замятина
Выборы мэра
Лесные пожары
корона
Дело Андрея Косилова
Жизнь на минималках
Арест Юрия Серебренникова
Учения стран ШОС
Уголовное дело Юревича
Дело Попова и Щербаковой
Арест Ардабьевского
Будь здоров
Есть мнение
Интервью
Крупным планом
Культура
Общество
Погода
Политика
Происшествия
Спорт
Среда обитания
Сюжет
Федерация
Экономика
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 2 июня,  в Луганске в сквере имени Героев Великой Отечественной войны прошел  
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
03.06.2022

Жители Луганска: Один раз страна стреляет в своих, потом становится чужой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение – прогнозируют грозы, град, шквалистый в
02.06.2022

Штормовое предупреждение для южноуральцев на третье июня
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске вчера, первого июня, прошла церемония открытия Фестиваля детского дворового футбола
02.06.2022

Юные спортсмены Челябинска сразились на фестивале дворового футбола «МЕТРОШКА»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Челябинска смогут покупать единые проездные билеты на все виды общественного транспорта ср
02.06.2022

Егоров: В Челябинске разрабатывается новое «билетное меню»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, второго июня, на пресс-конференции в «Гранада-пресс» заместитель министра дорожного хозя
Дороги
Дороги
02.06.2022

Остановка у ЗАГСА и посадочные площадки под метротрам в Челябинске
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.06.2022

В Миассе вороны атаковали детей школьного лагеря
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.06.2022

Лучшие ягодоводы России живут в Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.06.2022

Власти пока не планируют полностью закрывать мост из Ленинского района из-за возможной прокладки трамвайных путей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.06.2022

ММК защитил водохранилище Магнитогорска от влияния своих сточных вод
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.06.2022

ММК презентует на саммите в Туле проекты по снижению выбросов углекислого газа
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.06.2022

В Челябинске заработал новый сезонный автобусный маршрут
Контрольно-счетная палата Челябинской области
Алексей Текслер
Экономика
03.06.2022 10:06

КСП оценит инициативное бюджетирование в Челябинской области

Контрольно-счетная палата Челябинской области приступает к оценке реализации инициативных проектов в регионе.

Об этом ведомство сообщает в своем телеграм-канале.

Как отметил губернатор Алексей Текслер в своем ежегодном Послании, в 2021 году было реализовано 503 проекта на сумму более одного миллиарда рублей. В этом году финансирование увеличено до 1,5 миллиардов.

«Сейчас необходимо повышать эффективность созданной системы. Провести ревизию и устранить недостатки. В том числе исключить случаи, когда местные администрации при отборе проектов искажают результаты в пользу отдельных «инициатив», в том числе используя для этого в качестве критерия софинансирование со стороны муниципалитета. Эту ситуацию надо исправить», - обозначил задачи в этом направлении Алексей Текслер.

Экспертно-аналитическое мероприятие проводится с привлечением муниципальных контрольно-счетных органов и предусмотрено планом работы КСП на 2022 год (пункт 2.6.1).

Как пояснили в КСП, инициативное бюджетирование позволяет гражданам самим определять финансируемые из бюджета мероприятия и участвовать в их реализации.

В 2022 году на реализацию инициативных проектов запланировано направить 1,5 миллиарда рублей средств областного бюджета. Треть этих средств – 517 миллионов 583 тысячи рублей - получит Челябинск. Второму по численности городу – Магнитогорску, которого называют второй столицей региона, – выделено 180 миллионов 49 тысяч рублей. Для Миасса предусмотрели 72 миллиона 154 тысячи рублей, для Златоуста – 71 миллион 562 тысячи, Копейска – 64 миллиона 501 тысяча. Озерску будет направлено 38 миллионов 508 тысяч рублей, Сосновскому району 35 миллионов 351 тысяча рублей, Троицку – 31 миллион 684 тысячи, Коркинскому району – 25 миллионов 246 тысяч рублей, остальным – меньшие суммы.

С распределением средств между муниципалитетами можете ознакомиться здесь.

Инициативное бюджетирование реализуется в Челябинской области с 2021 года и позволяет южноуральцам воплощать собственные идеи по решению вопросов местного значения. К ним относятся: благоустройство общественных территорий, ремонты дорог, улучшение социальных объектов и другое.

Отмечая ежегодный рост бюджетного финансирования в данной сфере, губернатор Алексей Текслер указывает на необходимость повышения эффективности реализации инициативных проектов и устранения недостатков на местах.

Автор: Любовь Юрина
Контрольно-счетная палата Челябинской области
Алексей Текслер
Новости по тегу: Контрольно-счетная палата Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.06.2022

Аудиторы проводят контрольные обмеры на автодорогах Челябинска и Магнитогорска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2022

КСП: Банк России удивил новым размером ключевой ставки, но возможна коррекция
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2022

КСП Челябинской области: Ключевая ставка может снизиться до 12%
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2022

Что подешевело в магазинах Челябинской области в апреле
Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров успоко
Общество
Дороги

«Сказочный дорожник»: Егоров сделает особые проезды для спецтехники на Цвиллинга

02.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
История «борьбы» с несанкционированными свалками в Нагайбакском районе обрастает новыми подробнос
Общество
Мусор

Вопрос «с душком»: кто и куда вывозит мусор со стихийных свалок в Нагайбакском районе?

02.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинские автомобилисты продолжают возмущаться тем, во что подрядчики с молчаливого согласия уп
Общество
Дороги

Водители: улица Цвиллинга стала местами однополосной с перронами как для электричек

01.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Набережная реки Миасс за КРК «Мегаполис» в Челябинске завоевывает все большую популярность (так,
Общество

Бетонный «привет», или Оборотная сторона челябинского благоустройства

31.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Расширение улицы Худякова в Челябинске и дальнейшая эксплуатация плотины в качестве транспортной
Есть мнение
Дороги

Сергей Гордеев об угрозе транспортного коллапса в Челябинске: Индикатор горит красным

30.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Собор Украинской Православной Церкви (УПЦ), который некоторые называют поместным, 27 мая принял р
Есть мнение
Спецоперация на Украине

Политолог: За решением о независимости УПЦ на Украине стоят США

30.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 2 июня,  в Луганске в сквере имени Героев Великой Отечественной войны прошел  
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
03.06.2022

Жители Луганска: Один раз страна стреляет в своих, потом становится чужой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение – прогнозируют грозы, град, шквалистый в
02.06.2022

Штормовое предупреждение для южноуральцев на третье июня
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске вчера, первого июня, прошла церемония открытия Фестиваля детского дворового футбола
02.06.2022

Юные спортсмены Челябинска сразились на фестивале дворового футбола «МЕТРОШКА»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Челябинска смогут покупать единые проездные билеты на все виды общественного транспорта ср
02.06.2022

Егоров: В Челябинске разрабатывается новое «билетное меню»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, второго июня, на пресс-конференции в «Гранада-пресс» заместитель министра дорожного хозя
Дороги
Дороги
02.06.2022

Остановка у ЗАГСА и посадочные площадки под метротрам в Челябинске
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Иванов А.В.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

03.06.2022 11:11

В Миассе вороны атаковали детей школьного лагеря

03.06.2022 11:03

Лучшие ягодоводы России живут в Челябинской области

03.06.2022 11:02

Власти пока не планируют полностью закрывать мост из Ленинского района из-за возможной прокладки трамвайных путей

03.06.2022 11:00

ММК защитил водохранилище Магнитогорска от влияния своих сточных вод

03.06.2022 10:43

ММК презентует на саммите в Туле проекты по снижению выбросов углекислого газа

03.06.2022 10:19

В Челябинске заработал новый сезонный автобусный маршрут

03.06.2022 10:17

В Челябинске начнется очередной этап опрессовки

03.06.2022 10:06

КСП оценит инициативное бюджетирование в Челябинской области

03.06.2022 00:03

Жители Луганска: Один раз страна стреляет в своих, потом становится чужой

02.06.2022 19:07

Штормовое предупреждение для южноуральцев на третье июня

02.06.2022 19:00

В пятницу в Челябинской области – теплая погода с дождями и грозами

02.06.2022 18:12

Анонсы событий и мероприятий на третье июня

02.06.2022 17:47

В Челябинской области повысили размеры детских пособий

02.06.2022 17:41

Юные спортсмены Челябинска сразились на фестивале дворового футбола «МЕТРОШКА»

02.06.2022 17:28

Егоров: В Челябинске разрабатывается новое «билетное меню»

02.06.2022 17:27

В Челябинске внесены серьезные изменения в Правила землепользования и застройки

02.06.2022 17:26

Остановка у ЗАГСА и посадочные площадки под метротрам в Челябинске

02.06.2022 17:10

Челябинская область стала одним из организаторов Форума решения социальных задач в Москве

02.06.2022 17:08

Текслер рассказал о КРI в социальной политике региона

02.06.2022 17:01

«Сказочный дорожник»: Егоров сделает особые проезды для спецтехники на Цвиллинга

02.06.2022 16:55

В ЧОКБ назвали лучших наставников

02.06.2022 16:07

Проект реконструкции знаменитых саткинских «Порогов» получил грант Фонда Потанина

02.06.2022 16:01

Театр – дело живое: в Челябинске назвали победителей детского фестиваля «Сцена»

02.06.2022 15:50

Детский музей Челябинска расскажет своим гостям трогательные истории игрушек

02.06.2022 15:41

Загранпаспорта жителям пяти городов Челябинской области оформит кабина-робот

02.06.2022 15:34

Александр Лазарев провел Совет руководителей фракций в представительных органах муниципалитетов

02.06.2022 15:21

Сотрудники челябинского зоопарка выявили у косолапого Малыша проблемы со здоровьем

02.06.2022 14:59

Минцифры опубликовало список банков-участников IT-ипотеки

02.06.2022 14:21

ВТБ увеличил выдачу ипотеки на 40% в мае

02.06.2022 14:17

О борьбе с необоснованным ростом цен узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

02.06.2022 14:16

Вопрос «с душком»: кто и куда вывозит мусор со стихийных свалок в Нагайбакском районе?

02.06.2022 14:12

В Челябинской области принят пакет законопроектов по поддержке бизнеса

02.06.2022 13:58

Челябинские власти рассказали о ситуации с подземным переходом возле Торгового центра

02.06.2022 13:31

Челябинцы увидят легендарное шоу мыльных пузырей

02.06.2022 12:56

В Челябинской области суточная заболеваемость ковидом пока остается выше прошлогодней

02.06.2022 12:36

ФСБ пресекла коррупционное преступление при реконструкции челябинского аэропорта

02.06.2022 12:20

В Челябинске отменили заявки на многомиллионные дорожные конкурсы

02.06.2022 11:31

Челябинцев приглашают в Дом Покровского на спектакль о Франце Кафке и его возлюбленной

02.06.2022 11:16

Аудиторы проводят контрольные обмеры на автодорогах Челябинска и Магнитогорска

02.06.2022 10:35

Челябинских педагогов научили мониторить деструктивное поведение подростков

02.06.2022 10:24

Работодатели Челябинской области предлагают более 35 тысяч вакансий

02.06.2022 10:09

Движение по Ленинградскому мосту в Челябинске откроют к середине июля

02.06.2022 09:59

Специалисты ММК примут участие в ИТ-форуме металлургических предприятий России

02.06.2022 00:41

Минэкологии: Мазутохранилища в Златоусте больше нет

01.06.2022 23:56

Депутат Корнев вместе с единомышленниками подарил юным челябинцам экскурсии в зоопарк и музей

01.06.2022 23:19

Отправлен в отставку замминистра спорта Челябинской области

01.06.2022 22:44

На улицах Зальцмана и 1-й Эльтонской в Чурилово впервые обустраивают газоны

01.06.2022 19:32

Анонсы событий и мероприятий на второе июня

01.06.2022 19:30

В четверг в Челябинской области тепло и солнечно

01.06.2022 19:19

Второго июня православные празднуют Воскресение Господне

01.06.2022 17:11

Валерий Гартунг: Детских улыбок должно быть больше!

01.06.2022 17:06

В День защиты детей Алексей Текслер заехал в «спасенный» детский сад «Какаду»

01.06.2022 16:57

В Челябинске открылись пляжи

01.06.2022 16:21

Чудо-праздник в особенный день: маленькие курчатовцы ярко и весело встретили лето

01.06.2022 16:13

В Челябинске стартовало «Трудовое лето»

01.06.2022 16:12

В Челябинске на Театральной площади временно будет закрыта парковка

01.06.2022 16:05

Излечиться музыкой - арфотерапия

01.06.2022 16:00

Александр Лазарев поздравил южноуральцев и участников «Лестницы успеха» с Днем защиты детей

01.06.2022 15:48

Медики: «месяц гордости» может спровоцировать вспышку обезьяньей оспы и в России

01.06.2022 15:20

«Где Анна Франк»: в День защиты детей Wink представляет эксклюзивную премьеру

01.06.2022 15:15

Челябинский Якудза из спецназа Кадырова потерял глаз в боях за Донбасс

01.06.2022 15:11

В УФНС по Челябинской области сменился руководитель

01.06.2022 14:57

Леонид Пасечник и Анна Кузнецова встретились с юным героем

01.06.2022 14:26

В поселке Южный рассказали о ноу-хау властей в борьбе с мусорными свалками

01.06.2022 13:25

Подростка из Магнитогорска наградили за помощь в поимке преступника

01.06.2022 13:22

Южно-уральские законодатели признали Челябинский цинковый завод Почетным благотворителем

01.06.2022 13:12

Дело взяточницы из структуры минобра области передано в суд

01.06.2022 12:35

Страсти по газопроводу: для «Лесного озера» не указ ни МВД, ни решения судов

01.06.2022 12:17

Исторический музей Челябинска начал принимать детей из летних школьных лагерей

01.06.2022 12:06

Жители ЛНР – участникам СВО: Удачи, фарту, пацаны молодцы

01.06.2022 11:49

Морская выставка в сухопутном Челябинске: " Какие корабли, какие лодки!”

01.06.2022 11:26

В Копейске полицейские задержали наркокурьера из Тюмени с крупной партией мефедрона

01.06.2022 11:16

На поддержку хлебопеков Челябинской области будет направлено 70 миллионов рублей

01.06.2022 10:49

Водители: улица Цвиллинга стала местами однополосной с перронами как для электричек

01.06.2022 10:28

Жителя Миасса отправили в колонию за «заминирование» здания МЧС

01.06.2022 10:27

Благодаря работе УФСБ похитители дизельного топлива из Златоуста понесли наказание

01.06.2022 10:26

В День защиты детей челябинских подростков ждут в центрах занятости

01.06.2022 10:22

В Челябинской области с первого июня повысили прожиточный минимум на 10%

31.05.2022 22:58

В Челябинской области расширили меры социальной поддержки медработников

31.05.2022 20:59

За «гомосексуальный танец» старшеклассников директора лицея Екатеринбурга могут уволить

31.05.2022 20:45

Выплаты на приобретение газового оборудования для льготников повысили до 100 тысяч

31.05.2022 19:23

День защиты детей в Челябинской области будет теплым и солнечным

31.05.2022 19:09

В Челябинской области отменен обязательный масочный режим

31.05.2022 18:44

Анонсы событий и мероприятий на первое июня

31.05.2022 18:26

Инвалиды Челябинской области не могут получить средства реабилитации: поставки подгузников срывает монополист

31.05.2022 18:21

Челябинская область получила федеральные средства на метротрам и погашение банковских кредитов

31.05.2022 18:20

Насколько рентабелен бизнес на мойках самообслуживания

31.05.2022 18:19

В Луганске к Дню защиты детей наградили многодетные семьи

31.05.2022 18:04

Гора Паленая, поселок Красава и несколько сотен улиц Ленина: занимательная география развития сети билайн

31.05.2022 17:56

В Магнитогорске организованным отдыхом охватят более 28 тысяч детей

31.05.2022 17:42

Магнитогорский ретро-клуб получил городское имущество

31.05.2022 17:26

В Челябинской области узаконили возможность дистанционного голосования

31.05.2022 17:24

Магнитогорская библиотека получила имя поэта

31.05.2022 17:20

Магнитогорск и Абзелиловский район будут сотрудничать

31.05.2022 17:16

ВТБ: ставка по льготной ипотеке в 9% устраивает половину заемщиков

31.05.2022 17:16

Афиша на День защиты детей в Челябинске

31.05.2022 17:14

В День защиты детей на площади Революции откроется детский автогородок

31.05.2022 17:03

Благотворительная акция «Коробка храбрости» прошла на Южно-Уральской железной дороге

31.05.2022 16:59

Екатеринбург - столица гомосексуалистов? В лицее прошел конкурс танцев в стиле «голубой устрицы»

31.05.2022 16:40

Минобороны РФ: в подвалах «Азовстали» нашли фургон с заминированными телами