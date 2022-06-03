КСП оценит инициативное бюджетирование в Челябинской области

Контрольно-счетная палата Челябинской области приступает к оценке реализации инициативных проектов в регионе.

Об этом ведомство сообщает в своем телеграм-канале.

Как отметил губернатор Алексей Текслер в своем ежегодном Послании, в 2021 году было реализовано 503 проекта на сумму более одного миллиарда рублей. В этом году финансирование увеличено до 1,5 миллиардов.

«Сейчас необходимо повышать эффективность созданной системы. Провести ревизию и устранить недостатки. В том числе исключить случаи, когда местные администрации при отборе проектов искажают результаты в пользу отдельных «инициатив», в том числе используя для этого в качестве критерия софинансирование со стороны муниципалитета. Эту ситуацию надо исправить», - обозначил задачи в этом направлении Алексей Текслер.

Экспертно-аналитическое мероприятие проводится с привлечением муниципальных контрольно-счетных органов и предусмотрено планом работы КСП на 2022 год (пункт 2.6.1).

Как пояснили в КСП, инициативное бюджетирование позволяет гражданам самим определять финансируемые из бюджета мероприятия и участвовать в их реализации.

В 2022 году на реализацию инициативных проектов запланировано направить 1,5 миллиарда рублей средств областного бюджета. Треть этих средств – 517 миллионов 583 тысячи рублей - получит Челябинск. Второму по численности городу – Магнитогорску, которого называют второй столицей региона, – выделено 180 миллионов 49 тысяч рублей. Для Миасса предусмотрели 72 миллиона 154 тысячи рублей, для Златоуста – 71 миллион 562 тысячи, Копейска – 64 миллиона 501 тысяча. Озерску будет направлено 38 миллионов 508 тысяч рублей, Сосновскому району 35 миллионов 351 тысяча рублей, Троицку – 31 миллион 684 тысячи, Коркинскому району – 25 миллионов 246 тысяч рублей, остальным – меньшие суммы.

С распределением средств между муниципалитетами можете ознакомиться здесь.

Инициативное бюджетирование реализуется в Челябинской области с 2021 года и позволяет южноуральцам воплощать собственные идеи по решению вопросов местного значения. К ним относятся: благоустройство общественных территорий, ремонты дорог, улучшение социальных объектов и другое.

Отмечая ежегодный рост бюджетного финансирования в данной сфере, губернатор Алексей Текслер указывает на необходимость повышения эффективности реализации инициативных проектов и устранения недостатков на местах.