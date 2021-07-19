Куляшов хочет расторгнуть контракт на строительство дорог с компанией «Урал-Сервис-Групп»

Заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов сегодня, 19-го июля, предложил начать претензионную работу по расторжению муниципального контракта в одностороннем порядке с подрядной организацией «Урал-Сервис-Групп», которая по-прежнему не справляется с задачами по строительству двух дорог на северо-западе.

Напомним, данная компания строит участки на улице Академика Макеева и проспекте Героя России Евгения Родионова с серьезным отставанием от графика, осваивая лишь малую часть денежных средств, выделенных на данные цели. Интересно, что в прошлом году «Урал-Сервис-Групп» уже сорвала серьезный контракт на строительство участка набережной реки Миасс за челябинской филармонией, однако в реестр недобросовестных поставщиков услуг ее не включили. В этом году подрядчик выиграл дорожный контракт, но, как оказалось, и с ним справиться компания не в силах.

О ситуации со строительством участков дорог на вышеназванных улицах Максим Куляшов доложил на аппаратном совещании, отвечая на вопрос главы Челябинска Натальи Котовой.

«Если по улице Академика Макеева есть подвижки в положительную сторону, то по проспекту Евгения Родионов мы оцениваем освоение на уровне не выше семи процентов. По 17-ти позициям отставание от графика идет на срок от четырех недель до одной недели», - сообщил Куляшов.

Наталья Котова поинтересовалась, каковы перспективы и что говорит подрядчик в ходе переговоров. Зам ответил, что «Урал-Сервис-Групп» обещает усилиться, «но, к сожалению, это все на словах».

«Мы еженедельно проводим на данных объектах совещания и каждый раз фиксируем, что значительного прорыва нет», - сказал Куляшов.

«Ваши действия?» - спросила мэр.

«Мы предлагаем начать претензионную работу по расторжению контракта в одностороннем порядке. Это предусмотрено договором», - отметил Максим Куляшов.

Однако Наталье Котовой, судя по всему, больше нравится другая перспектива.

«Если за это время подрядчик нагоняет объемы, контракт можно не расторгать. Я правильно понимаю?» - спросила градоначальница и получила утвердительный ответ: Куляшов согласился, что такой вариант возможен.

Напомним, на проспекте Героя России Евгения Родионова компания «Урал-Сервис-Групп» строит участок от улицы Татищева до улицы Академика Макеева. На Академика Макеева – от проспекта Героя России Евгения Родионова до улицы 250-летия Челябинска. Протяженность каждого участка составляет почти километр.

Строительство данных улиц на северо-западе южноуральской столицы ведется с помощью федеральной программы «Стимул» национального проекта «Жилье и городская среда».