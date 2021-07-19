19.07.2021
Старые урны на проспекте Ленина в Челябинске заменили на бетонные, с гранитной крошкой
19.07.2021
В Челябинской области сотрудники ГИБДД выявили 250 нетрезвых водителей
19.07.2021
Проект «Грани.Out» расскажет о творчестве, которое помогает жить
19.07.2021
Спасатели нашли мальчика, потерявшегося в лесу
19.07.2021
В Челябинскую область поступило еще 45,6 тысячи доз «Спутник V»
19.07.2021
Алексей Текслер и Павел Шиляев открыли в Магнитогорске памятную стелу
Куляшов хочет расторгнуть контракт на строительство дорог с компанией «Урал-Сервис-Групп»
16.07.2021
В Челябинске ремонтируют трамвайные переезды
15.07.2021
В Челябинской области начнут штрафовать за нарушение весогабаритных норм автомобилей
14.07.2021
В Златоусте благодаря поддержке Текслера отремонтируют одну из самых проблемных дорог
09.07.2021
Путин предложил продлить трассу М-12 до Тюмени и Челябинска
В августе начнут строить дома для пострадавших от пожара жителей Карталинского района
18.07.2021
Спровоцирует ли пандемия коронавируса рост сердечно-сосудистых заболеваний
16.07.2021
В Челябинской области за мошенничество задержан начальник ЧОП, возможно, связанный с коррупционным делом в ПФР
15.07.2021
Минэкологии: Свалка отходов под Муслюмово есть, меры примет Росприроднадзор
15.07.2021
Южноуральцам разъяснили нюансы единовременной выплаты на детей от 6 до 18 лет
14.07.2021