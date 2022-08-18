18.08.2022
Кыштым получит 168,3 миллиона на реконструкцию систем теплоснабжения
18.08.2022
Популяция самых редких орхидей Таганая пополнилась новой неоттиантой клобучковой
18.08.2022
В парижском мастер-классе «Ростелекома» примет участие титулованная легкоатлетка Евгения Зинурова
18.08.2022
Более 20 тысяч южноуральцев заранее начали готовиться к пенсии в 2022 году
18.08.2022
Предприятия Челябинской области смогут возместить часть затрат на приобретенное оборудование
18.08.2022
Аэрофлот вводит спецтариф для пенсионеров на внутрироссийских маршрутах
Кыштым получит 168,3 миллиона на реконструкцию систем теплоснабжения
18.08.2022
Текслер едет в села, которые год назад посещал с президентом и куда обещал вернуться
17.08.2022
В Заксобрании одобрили создание «зеленого пояса» вокруг Челябинска
17.08.2022
Текслер дал рекомендации новому ректору Челябинского института культуры
17.08.2022
В Челябинской области создадут центр компетенций по аэродромному оборудованию
Текслер едет в села, которые год назад посещал с президентом и куда обещал вернуться
18.08.2022
Челябинцы бурно обсуждают горку-трамплин во дворе на улице Ворошилова
17.08.2022
Лишь 20% южноуральцев положительно оценили состояние общественного транспорта в регионе
16.08.2022
Ко Дню знаний в Челябинской области откроют две новые школы
16.08.2022
Глава Росприроднадзора – о Челябинске: Люди имеют право на чистый воздух
15.08.2022