Кыштым получит 168,3 миллиона на реконструкцию систем теплоснабжения

Правительственная комиссия по региональному развитию в Российской Федерации одобрила заявку Челябинской области на финансирование проекта по реконструкции систем теплоснабжения города Кыштыма.

Об этом сообщили в ходе заседания комиссии под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина, в котором принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Проект предусматривает два мероприятия: реконструкцию котельной 1969 года постройки и реконструкцию 5,6 километра тепловых сетей», - отметил Текслер.

В настоящий момент в Кыштыме проживает 35 тысяч жителей. Губернатор отметил, что реализация проекта позволит улучшить качество предоставляемых услуг для почти половины населения - порядка 15 тысяч горожан.

Кроме того, будет устранен физический износ строительных конструкций и оборудования котельной и тепловых сетей, а также снижены технологические потери на сетях и их аварийность.

Общая стоимость проекта – 210 миллионов рублей. «По итогам заседания Правительственной комиссии по региональному развитию одобрили выделение 168,43 миллионов рублей Челябинской области на реконструкцию котельной», – сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.