Магнитогорск и Абзелиловский район будут сотрудничать

В Магнитогорске (Челябинская область) в кабинете спикера городского Собрания депутатов Александра Морозова подписано Соглашение о сотрудничестве между Общественными палатами города Магнитогорска и Абзелиловского района Республики Башкортостан.

Документ подписали Председатели Общественных палат соседствующих территорий – Владимир Зяблицев и Бикбай Насырьянов. Делегацию гостей возглавлял глава Абзелиловского района Ильдар Нафиков.

«Есть слова в хорошей песне: старые соседи, верные друзья… Вот у нас так и сложилось, что два региона дружат. Из поколения в поколение. А сегодня лидеры Общественных палат решили подписать Соглашение, закрепить то, что уже есть, ещё и на бумаге. Это значит, что впереди ещё много совместных интересных дел: проектов, акций, праздников… для жителей наших населённых пунктов», отметил Александр Морозов.

«Сегодняшнее мероприятие доброе во всех смыслах. Именно сегодня стране нужно единение. И мы подписали Соглашение о взаимодействии не только двух Общественных палат, но и двух регионов нашей большой страны. Де-факто наши два региона очень интегрированы. Ведь 20-30 процентов жителей района ежедневно ездят на работу к вам в город. И мы с удовольствием принимаем жителей Магнитогорска у себя. Это настоящее соседское и даже братское отношение. И мы это сегодня де-юре зафиксировали Соглашением», - сказал Ильдар Нафиков.

Документ закрепляет сотрудничество сторон с целью максимального привлечения общественных ресурсов к решению социальных и общественных задач населения, а также содействие развитию соседствующих территорий.