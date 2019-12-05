«Мечел-Энерго» подписал соглашение о сотрудничестве с концерном «Автоматика»

ООО «Мечел-Энерго» (дочернее предприятие Группы «Мечел», объединяющее энергетические активы) и АО «Концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех подписали соглашение о сотрудничестве. Церемония прошла в рамках Международного форума «Электрические сети», подписи под документом поставили генеральный директор «Мечел-Энерго» Денис Граф и генеральный директор Концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

Подписанное соглашение предусматривает сотрудничество в области организации систем интеллектуального учета электроэнергии, обеспечения информационной безопасности, развития телекоммуникаций, систем мониторинга, диагностики и определения технического состояния энергооборудования на предприятиях «Мечел-Энерго».

В рамках стратегического партнерства предполагается внедрение продуктов на отечественной микроэлектронной базе: приборов интеллектуального учета электроэнергии, автоматизированных систем мониторинга и диагностики энергооборудования, сбора и обработки данных и ряда других.

«Высокотехнологичные импортозамещающие решения концерна «Автоматика» в области энергетики позволят «Мечел-Энерго» и дальше проводить модернизацию своих энергетических предприятий, оснащая их современным оборудованием», – отметил генеральный директор ООО «Мечел-Энерго» Денис Граф.

«Наши решения позволяют в режиме онлайн контролировать работу оборудования и предупреждать нештатные ситуации. Повышают стабильность работы энергетического оборудования, снижают эксплуатационные расходы и затраты на электроэнергию. Их внедрение позволяет улучшить энергоэффективность предприятий и оптимизировать издержки. Уверен, что опыт внедрения цифровых решений в компании «Мечел» станет стимулом для развития добывающей и металлургической промышленности в целом», – отметил индустриальный директор Радиоэлектронного кластера Ростеха Сергей Сахненко.

Концерн «Автоматика» входит в состав Госкорпорации «Ростех». Осуществляет разработку систем защиты информации, автоматизированного управления и аппаратно-программных комплексов, IT-решений для различных отраслей экономики.