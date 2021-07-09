МегаФон показал лучшие результаты в России по качеству мобильного интернета

МегаФон показал лучшие результаты в стране по качеству мобильного интернета, опередив других операторов по всем ключевым показателям.

Об этом заявила компания Ookla - мировой лидер в области тестирования и анализа скорости интернета.

Исследование основано на более чем семи миллионах замеров скорости мобильного интернета в разных частях России с января по июнь 2021 года. Ookla проанализировала данные о скорости, которые получили российские пользователи приложения Speedtest. Замеры проводились на более чем 1,4 миллиона уникальных смартфонов. Методика исследования позволяет собрать наиболее объективные данные по всем операторам и регионам.

Средняя скорость скачивания в сети МегаФона составила 32,92 Мбит/с, скорость загрузки данных - 11,90 Мбит/с. В Москве средняя скорость скачивания составила 48,85 Мбит/с, в Санкт-Петербурге – 33,19 Мбит/с, Самаре – 25,21 Мбит/с, Краснодаре – 25,76 Мбит/с, Екатеринбурге – 32,73 Мбит/с, Новосибирске – 41,05 Мбит/с, Владивостоке – 43,03 Мбит/с.

В Челябинской области в первом полугодии текущего года эксперты Ookla проанализировали почти 25 тысяч тестов, сделанных пользователями мобильного интернета в сетях всех операторов связи.

Средняя скорость скачивания информации в сети «МегаФон» составила 32, 79 Мбит/с, что превышает прошлогодний показатель на 10 Мбит/с. Во многом это стало возможным благодаря строительству и модернизации сети.

С начала года МегаФон увеличил 4G-покрытие в Челябинской области на 30 процентов. Это позволило жителям 90 населенных пунктов ощутить совсем другие скорости мобильного интернета, которые теперь сопоставимы со стационарным доступом. Особое внимание оператор уделил местам, где проживает менее тысячи человек. Треть построенных и обновленных базовых станций установлены именно в таких населенных пунктах.

Высокие скорости мобильного интернета позволяют абонентам играть без задержек в онлайн-игры, запускать стримы, слушать музыку, общаться в соцсетях и мессенджерах, смотреть фильмы и передавать файлы любого объема. Например, скачать в ТикТоке минутное видео можно за считанные секунды.

«МегаФон сохраняет лидерство по скорости мобильного интернета в России пять лет подряд. За это время общий объём мобильного трафика в нашей сети увеличился в три раза. Меняется и потребление контента: если в 2017 году 65 процентов трафика приходилось на видеосервисы и социальные сети, то сейчас он перераспределяется в онлайн-игры, мессенджеры и стриминговые сервисы. Все это мы учитываем как при развитии сети, так и в разработке тарифов и опций. Наши абоненты не только сами пользуются мобильным интернетом на максимальных скоростях, но и могут бесплатно и без ограничений раздавать интернет со смартфона своим друзьям и близким», – отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

В первом полугодии 2021 года МегаФон развивал сеть ускоренными темпами, за это время было реализовано 75 процентов годового плана по строительству базовых станций LTE и расширена инвестиционная программа строительства сети четвёртого поколения на второе полугодие. Основным фокусом в развитии стали территории за пределами крупных населённых пунктов.

Компания также продолжает переводить частотные диапазоны, выделенные для сетей второго и третьего поколений, под сервисы LTE, объединяя их для достижения более высоких скоростей.

Ознакомиться с полным исследованием Ookla можно здесь.