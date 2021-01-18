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Мэрия Челябинска: Есть снижение цен на продукты

В Челябинске зафиксировали снижение стоимости яблок, моркови и яиц. При этом роста цен на социально-значимые продукты не было. Об этом сегодня, 18 января, на аппаратном совещании заявил замглавы города по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков.

«Держим на контроле цены на социально значимые продукты. За первые 15 дней 2021 года роста цен по 46 социально-значимым товарным категориям не обнаружено, - сказал Извеков. - Есть снижение цен на яйца, яблоки, морковь».

При этом, по словам Извекова, в городе наблюдается рост цен на репчатый лук.

«Мы за этим внимательно наблюдаем и работу с торговыми сетями ведем на регулярной основе», - заверил замглавы.