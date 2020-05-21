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Металлурги ЧЦЗ усовершенствовали технологию кладки вельц-печи

Экономика
Сегодня, 10:13

В ходе реализации программы операционной трансформации на Челябинском цинковом заводе, входящем в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании, усовершенствована конструкция вельц-печи номер шесть.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе по связям с общественностью ПАО «Челябинский цинковый завод», это стало результатом реализации инициативы инженерного центра, работников цеха и управления развития. Вельц-печь состоит из нескольких последовательных зон (зона сушки, реакционная зона, зона формирования клинкера), имеющих разные температурные показатели. В загрузочной части печи (зоне сушки) происходит предварительный разогрев шихты для удаления влаги. Исходный материал непрерывно поступает в печь и перемещается к её противоположному концу под действием гравитационных сил. Печь имеет угол наклона почти три с половиной градуса и вращается со скоростью 100 оборотов в минуту. Этот процесс имеет существенный недостаток – вынос загружаемого материала из загрузочной части печи в пылевую камеру, что снижает производительность агрегата и качество получаемого продукта.  Происходит это по двум причинам – из-за вращения печи и за счет потока отходящих газов.

Заводские рационализаторы-авторы инициативы предложили изменить схему футеровки, чтобы ускорить время прохождения материала по зоне сушки и тем самым значительно сократить вынос материала. Для этого при очередной футеровке вельц-печи особым образом уложили кладку в зоне сушки.

По словам начальника вельц-цеха ЧЦЗ Олега Белякова, теперь шихту просто не успевает выносить из печи. Таким образом планируется снизить выход оборотного материала до 20-30 процентов и увеличить производительность печи до 10 тонн в сутки. Прогнозируемый экономический эффект должен составить не менее 50 миллионов рублей.

 

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