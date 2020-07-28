Минфин Челябинской области отменил аукционы на открытие кредитных линий

Министерство финансов Челябинской области отменило объявленные ранее аукционы на открытие невозобновляемых кредитных линий.

Напомним, минфин планировал взять кредиты на сумму почти 10,8 миллиарда рублей сроком на три года для подстраховки регионального бюджета в случае нехватки средств на первоочередные нужды. Общая сумма кредита

Как уточнили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минфина области, решение об отмене аукционов было принято в связи со снижением ключевой ставки Центробанка.

В связи с этим регионы, имеющие соглашения с Минфином России, пересматривают условия планируемых контрактов, чтобы не нарушить ограничение, установленное федеральным ведомством.

В середине июля минфин объявил аукционы на открытие шести кредитных линий для привлечения займов по ставке не более 5,5% годовых. «Такие условия появились не случайно: регионы заключают с Минфином России соглашения, в соответствии с которыми не могут кредитоваться по ставке выше ключевой, увеличенной на один процент», - пояснил заместитель министра финансов Челябинской области Иван Родионов.

На момент размещения аукционов ключевая ставка составляла 4,5%, а 24 июля она была снижена на 0,25 процентных пункта - до рекордных 4,25%. «Это потребовало от регионов пересмотра условий планируемых контрактов. Таким образом, при объявлении новых аукционов область сможет рассчитывать на займы по более выгодным условиям, под меньший процент», - отметил Иван Родионов.

В минфине уточнили, открытие действующих кредитных линий не означает фактического привлечения займов, не обязывает регион кредитоваться здесь и сейчас, в полном объеме.