ММК и Национальное объединение строителей заключили соглашение

Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) и Ассоциация «Национальное объединение строителей» в условиях волатильной конъюнктуры рынка металлопродукции заключили соглашение о сотрудничестве.

Совместная работа ММК и НОСТРОЙ поможет обеспечить объекты капитального строительства, включая крупные государственные инфраструктурные проекты, качественной металлопродукцией строительного сортамента.

Как сообщает управление информации и общественных связей ММК, заключенное соглашение предполагает организацию взаимодействия по широкому кругу вопросов с целью обеспечения компаний – членов Ассоциации металлопрокатом Магнитогорского металлургического комбината.

Взаимодействие затронет как оперативные вопросы, так и перспективные работы по анализу рыночных тенденций и прогрессивных технологий, направления совершенствования методических документов и нормативной правовой базы, а также иные направления повышения эффективности деятельности.

Результатом взаимодействия сторон должна стать оптимизация цепочек поставок металлопродукции за счет исключения посредников, возможного снижения сроков и расходов на логистику (в частности, путем консолидации заявок от строительных компаний), которые позволят снизить итоговые затраты строительных компаний.

ПАО «ММК» получит оперативный доступ к информации о текущих и будущих строительных проектах, потребностях и перспективных требованиях к металлопродукции, что позволит расширить присутствие предприятия сегменте строительного металлопроката.

В свою очередь, строительные компании, входящие в Ассоциацию, смогут оперативно получать информацию о всей номенклатуре и новых видах продукции ПАО «ММК» для учета при планировании строительных проектов.

СПРАВКА

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России, осуществляя производство широкого сортамента металлопродукции с преобладающей долей продукции с высокой добавленной стоимостью для всех основных металлопотребляющих отраслей российской промышленности, включая строительство.

Ассоциация «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) является крупнейшим объединением саморегулируемых организаций в строительной сфере, в которое входят 225 саморегулируемых организаций, функционирующих в 74 субъектах Российской Федерации, а также более 96 тысяч компаний, осуществляющих жилищно-гражданское и промышленное строительство, реконструкцию и капитальный ремонт, снос зданий и сооружений, что составляет более 50 процентов от общего количества компаний, работающих в строительной сфере.